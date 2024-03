Dianne Medina 6 buwan buntis: Rayver Cruz, Julie Anne San Jose sinulsulang magka-baby na

Buntis ulit si Dianne Medina, at siyempre super happy ang tatay na si Rodjun Cruz. Isinabay talaga nila sa Easter ang pag-anunsiyo ang tungkol sa pagbubuntis.

At bongga na naitago nila ito ng ilang buwan, ha!

“Easter is all about celebration of new life. Today, as we celebrate the Resurrection of our Lord Jesus Christ, we are also celebrating this gift of new life inside me! We are immensely happy to announce that I’m 6 Months pregnant!

“We couldn’t be more thankful to our God for blessing us this baby on the way, and we thought it’s just fitting to share this with you all on Easter day. Please pray for us on this journey. Happy Easter! Thank you Lord! So happy!” sabi ni Dianne, kasunod ang mga hashtag na #BabyNumber2 #BabyDragon#AnsweredPrayer.

At siyempre, nag-comment din ang magdyowang Rayver Cruz, Julie Anne San Jose.

“Yesssss love you faaammm!” sabi ni Julie Anne.

“Thanks Juls, love you,” sagot ni Dianne kay Julie Anne.

“We love you Julie! Thank you! Happy Easter!” sey naman ni Rodjun kay Julie Anne.

“Congratsssss! Bigger family!” sabi naman ni Rayver kina Dianne, Rodjun.

At dito nga humirit ang mga faney, na aba, mas bigger family raw kung magkaka-baby na rin sina Rayver at Julie Anne, ha!

“Bilisan mo na kasi, aba, hahahahaha!”

“Mas bigger ‘yan ‘pag pati ikaw meron na rin baby!”

“Ay naku, kasal muna bago baby Rayver, Julie Anne, ha!”

“Darating din kayo sa point na `yan, na kayo naman ni Julie Anne ang iko-congratulate namin.”

Well, matagal-tagal pa bago sumabak sa pag-aasawa, pagkakaroon ng anak ang JulieVer, ha! Eh, ngayon pa nga lang talaga nila ini-enjoy ang mga career nila, no! (Dondon Sermino)