CJ Perez promotor sa pagligwak vs Phoenix

Mga laro sa Miyerkoles

(Smart Araneta Coliseum)

4:30 pm – Meralco vs Terrafirma

7:30 pm – Rain or Shine vs Converge

Tuloy ang pakitang angas ni CJ Perez, rumatsada ng 32 points, 5 assists, 4 rebounds, 2 steals at ikinampay ang San Miguel Beer kontra Phoenix Super LPG, 116-102, sa 48th Philippine Basketball Association 2024 Philippine Cup elims linggo ng hapon sa Smart Araneta Coliseum.

Kakaiskor lang ng Commissioner’s Cup Best Player of the Conference ng 39 sa PBA All-Star Game noong isang linggo sa Bacolod tampok ang four-point play.

Dominado ng Beermen ang buong laro sa pag-abante ng hanggang 18 makaraang maiwan lang ng Fuel Masters ng tatlong puntos.

Tatlo pang kasangga ni Perez ang mga tumagay ng 10 points pataas sa pamamagitan ng 17 ni Jericho Cruz, 16 ni Terrence Romeo at 10 Don Trollano sa pagsampa ng kampo sa 3-0 para tibayan ang kipkip sa tuktok. Laglag ang biktima sa 1-4.

“Actually, dumagdag nga kompiyansa, sabi nga ni coach (Jorge Gallent), dahil sa All-Stars,” sey ni Perez. “First two games medyo nag-he-hesitate ako talaga kasi mas nakukuha ko rhythm ko ‘pag umaatake ako. Pero sabi nga ni coach, just be confident. I’m just trying to be consistent kasi ayaw kong sayangin ‘yung trust ni coach.”

Kinapos pa rin ang may anim na dobleng pigura sa Phoenix sa paggiya ng tig-13 puntos nina Matthew Daves at Jayjay Alejandrino.

“He realized that he’s a shooter after the All-Star game, so I guess the four-point shot gave him the confidence to shoot 3s now,” ani Gallent kay Perez.

Iskor

SAN MIGUEL BEER 116 – Perez 32, Cruz 17, Romeo 16, Trollano 10, Tautuaa 8, Lassiter 6, Brondial 6, manuel 4, Enciso 3, Teng 1, Ross 0.

PHOENIX 102 – Alejandro 13, Daves 13, Mocon 12, Perkins 11, Salado 10, Rivero 10, Tuffin 9, Muyang 6, Jazul 5, Verano 5, Manganti 4, Camaco 2, Lalata 2, Garcia 0.

Quarters: 27-23, 49-45, 86-75, 116-102. (Vladi Eduarte)