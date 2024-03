Bomb maker ng CPP-NPA timbog

ARESTADO ang isang opisyal ng Communist Party of the Philippines-New People’s Army (CPP-NPA) na siya ring bomb maker ng grupo habang iba’t ibang sangkap at gamit sa paggawa ng bomba ang nasamsam sa bahay nito sa ikinasang operasyon ng mga awtoridad noong Sabado sa Pio Duran, Albay.

Dinakip ng pinagsanib na puwersa ng pulisya at militar ang suspek na si alyas Ramir na nagpapakilala rin sa mga pangalang Arsenio Opesa, Disoy, Andro at Domeng sa Purok 6 Barangay Matanglad ng nasabing bayan noong Sabado nang hapon.

Sinalakay ng mga awtoridad ang bahay nito base sa nakuha nilang impormasyon na nag-iimbak ito ng mga pampasabog.

Bumulaga sa mga awtoridad ang sari-saring improvised explosive device (IED) gamit ang mga remote control, caliber .45 na revolver, mga sangkap at gamit sa paggawa ng bomba.

Ayon sa pulisya, ito ang pinakamalaking bulto ng mga nakumpiskang IED sa Bicol region.

Nasa kustodiya ng Pio Duran Municipal Police Station ang suspek gayundin ang mga narekober ditong mga gamit sa pampasabog.

“We commended the efforts of the operating team and reiterated the unit’s unwavering commitment to combating all forms of violence perpetrated by such lawless elements, which have proven detrimental to the peace and security of the region,” pahayag ni Bicol Region Police Director Brig. Gen. Andre Dizon.

Hinimok din nito ang mga natitira pang miyembro ng NPA na magbalik-loob na sa pamahalaan upang mamuhay nang payapa at tahimik sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay.

(Edwin Balasa)