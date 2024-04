Nakiisa si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa mga Pilipinong Katoliko sa bansa at sa buong mundo sa selebrasyon ng muling pagkabuhay ni Kristo nitong Easter Sunday.

Sa kanyang mensahe, sinabi ng pangulo na ang araw ng pagkabuhay ang katuparan ng pangako ni Hesus sa sangkatauhan na muli siyang babalik para sa kaligtasan ng lahat.

Hinimok ng presidente ang mga Katoliko na gawing inspirasyon ang buhay ni Kristo sa mga pinagdadaanang personal at spiritual na mga pagsubok at manaig sa bawat puso ang mga ipinakitang kabutihan para tulungan ang kapwa partikular na sa mga mahihirap, maysakit at mga inaapi.

“Let us draw inspiration from this important narrative as we overcome our personal and spiritual challenges. May this day also excite our hearts to live a Christ-like life, especially in sharing our blessings in whatever form for the poor, the sick, and the down-trodden,” anang pangulo.

Ang araw ng pagkabuhay ayon kay Pangulong Marcos Jr. ay nagpapaalala sa bawat Katoliko na sa pamamagitan ng pananampalataya, dedikasyon at sakripisyo ay may katumbas na gantimpala habang nabubuhay at maging hanggang sa susunod na buhay. (Aileen Taliping)