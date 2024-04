Itinalaga si Police Lt. Gen. Emmanuel Baloloy Peralta bilang officer-in-charge (OIC) ng Philippine National Police (PNP) simula nitong Marso 31, 2024 kapalit ni outgoing PNP chief Benjamin Acorda Jr.

Ngayon araw (Lunes) ng alas-9:00 nang umaga ay isasagawa ang change of command at retirement honors para kay Acorda sa PNP Grandstand, Transformation Oval sa Camp Crame.

Bago gawing OIC ng PNP, si Peralta ay naglingkod bilang Deputy Chief for Administration ng PNP.

Dating PNP chief ng Directorial Staff, nagsilbi rin si Peralta bilang Director of Operations, dating Director ng PNP Directorate for Human Resource and Doctrine Development.

Bukod dito ay naging Regional Director din siya ng Police Regional Office 1 o Ilocos Region at naging Provincial Director din ng Cotabato Police Provincial Office.

Nakatakda namang magretiro si Peralta sa Agosto 24, pagsapit ng kanyang retirement age na 56-anyos. (Edwin Balasa)