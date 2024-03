PUMALO na sa 29 ang mga nasawi sa pagkalunod nitong Semana Santa, ayon kay Philippine National Police-Public Information Office (PNP-PIO) chief Police Col. Jean Fajardo kahapon.

Sa isang panayam sa radyo, sinabi ni Fajardo na hanggang alas-sais nang umaga kahapon ay may kabuuang 34 na insidente ng pagkalunod ang naitala sa iba’t-ibang lugar sa bansa.

Pinakamarami aniyang nasawi sa Calabarzon o PRO 4-A na mayroong 12, sumunod ang Ilocos at Cagayan na mayroong naitalang tig-6 na biktima at lima naman sa Bicol

Tatlo pa ang patuloy na pinaghahanap habang tatlong iba pa ang sugatan pero nasagip sa pagkalunod.

Nagmula ang mga hinahanap na biktima sa Rosales, Pangasinan; Jones, Isabela at Tumauini, Isabela.

Ayon kay Fajardo, mas mababa pa rin ang mga naitalang biktima ng pagkalunod nitong Semana Santa kumpara noong nakaraang taon na umabot sa 63 ang mga nasawi.

“Ang isa sa naging consideration natin ng deployment ngayon ay yung record in recent years, ‘yung last year ay meron tayong naitala na 63 drowning incidents kaya yung mga pulis natin na dineploy sa mga recreational parks, resorts, beaches ay mga trained sa search and rescue,” pahayag ni Fajardo.

“Meron tayong dalawang incidents na near drowning pero dahil sa maagap na presence ng ating mga pulis particularly diyan sa Ilocos Sur, apat na taon ‘yung muntik na malunod diyan, buti na lang ‘yung pulis natin nasagip ito at nakapag-perform sila ng CPR kaya naligtas nila ‘yung 4-year-old na bata kaya ito ay nasa magandang kundisyon,” dagdag pa nito.

Bukod dito ay nakapagtala din ang PNP ng 10 vehicular incidents, 1 kaso ng theft, 4 na acts of lasciviousness, 4 na robbery, 1 sunog at 1 kaso ng frustrated homicide nito lang Semana Santa.

Hanggang ngayong Lunes pa rin ang heightened alert ng PNP dahil sa inaasahan na pagdagsa ng mga tao na magbabalikan mula sa pagbabakasyon sa kani-kanilang probinsya kaya bantay sarado pa rin ang mga pantalan, bus port, terminal at airport.(Edwin Balasa)