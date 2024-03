Tone-toneladang tilapia lumutang

Dalawang tonelada ng tilapia (Saint Peter’s fish) ang namatay sa nangyaring fish kill sa Barangay Metro Gabu, Laoag City, Ilocos Norte ngayong Semana Santa, ayon sa Laoag City Agricultural Office (LCAO).

Sa ulat, ayon kay LCAO head Engr. Shiela Opelac, ang nasabing fish kill ay nakaapekto ng mahigit kumulang 200 na mga fish cage operator.

Isinisi naman ni Opelac ang insidente sa mainit na panahon at pagkawala ng oxygen sa ilalim ng sea water na nakaapekto sa mga tilapia.

Aniya, ang mga tilapia sa Barangay Metro Gabu ay pinapalaki sa pamamagitan ng “salt water.”

“The city government has provided assistance to affected fish cage operators under the Assistance to Individuals in Crisis Situation,” ani Opelac. (Allan Bergonia)