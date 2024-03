Scottie Thompson bomalabs laban sa Chicken Timplados

MANILA Clasico ng PBA Philippine Cup sa second game ng double header mamaya sa Smart Araneta Coliseum.

Pasabog agad ang balik ng conference mula two-week break para sa All-Star Weekend sa Bacolod at Holy Week.

Kuwestiyonable pa rin kung makakalaro na si Scottie Thompson na hindi pa sumasalang sa first three games ng Gins (2-1) sa torneo.

May back injury ang point guard ni coach Tim Cone, may iniinda rin ang pangunahing back-up niyang si Maverick Ahanmisi, mas malamang sina Nards Pinto at LA Tenorio ang magmamando sa atake ng Ginebra.

“Am afraid the players aren’t getting much of a break,” ani Cone. “It’s a tough stretch for us, with Meralco, Magnolia and San Miguel in a row and no Scottie,” ani coach Tim, aasa muli kina Christian Standhardinger, Jamie Malonzo at Stanley Pringle.

Sa Bolts unang tumikim ng talo ang Gins 91-73 noong March 15.

Full force naman ang Magnolia ni coach Chito Victolero sa pangunguna nina Mark Barroca, Jio Jalalon, Paul Lee at Ian Sangalang.

Nakakaisang laro pa lang ang Hotshots, inilampaso ang Converge 106-75 noong March 16.

Hindi nagpakita ng kalawang kontra FiberXers ang Hotshots kahit isang buwan ding napahinga matapos makipagbuno at matalo sa San Miguel sa finals ng Commissioner’s Cup. (Vladi Eduarte)