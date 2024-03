Roma Mae Doromal, Ateneo lumabas tunay na bagsik

LUMAKAS ang kumpiyansa ng Ateneo Lady Eagles nang pahirapan nila ang nangungunang University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses, ayon kay team captain Roma Mae Doromal.

Sadsad ang Lady Eagles sa Golden Tigresses nang magharap sa second round pero umabot ito sa limang set bago nagkatalo sa deciding frame, 13-15.

“I’m very happy sa performance ng team,” saad ng graduating student na si Doromal, “Ito na iyung nakikita namin sa training na hirap na hirap kami i-apply siya sa game. Pero ito na, ito na iyung Ateneo.”

Pagkatapos ng UST ay sunod naman na hinarap ng Katipunan-based squad Ateneo ang University of the Philippines (UP) Lady Marrons at niligwak nila ito sa talong set 25-14, 25-20, 25-15.

“Nakita namin after the UST game iyung level namin, which naka-help talaga sa amin coming into this game,” sabi ng 23-year-old libero.

Nasa panglima sa team standings ang Ateneo hawak ang 3-6 record, malakas pa ang tsansa nilang umusad sa susunod na phase dahil dikit lang sila ng No. 4 na Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws tangan ang 4-4 card.

Tsansa rin ng Ateneo na makalapit pa nang todo dahil makakapaluan nila sa Abril 4 ang Lady Maroons sa alas 4 ng hapon sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Inaasahang kakapitan ng Lady Eagles sa opensa sina Geezel Tsunashima, Sophia Buena, Alexis Miner at Lyann De Guzman. (Elech Dawa)