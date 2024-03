Robbery, grave threat, coercion isinampa vs lady journo attacker

Sinampahan na ng kasong kriminal ang isang opisyal ng isang security agency na nanutok ng baril at nagnakaw sa news anchor at field reporter ng 88.7 K5 News FM na si Rowena Rebusado Quejada.

Kasabay nito’y nagpasalamat ang mga miyembro ng Central Luzon Media Association (CLMA) at Pampanga chapter ng National Union of Journalists of the Philippines (NUJP) sa Presidential Task Force on Media Security (PTFoMS) dahil sa kanilang suporta at mabilis na pag-aksyon.

Nabatid na nagkokober si Quejada kasama ang iba pang miyembro ng media sa madugong demolisyon sa Sitio Balubad, Brgy. Balibago, Angeles City noong Marso 12, 2024, nang komprontahin siya ng suspek habang may nagaganap na komosyon sa pagitan ng mga residente at demolition team sa tulong ng mga guwardiya ng Primo Shield Security Service and Investigation (PSSSI) na nakabase sa Quezon City.

Ang PSSSI ay inarkila ng may-ari ng lupa na Clarkhills Property Corporation upang tumulong sa pagsisilbi ng writ of demolition.

Ayon kay PTFoMS Executive Director Usec. Paul M. Gutierrez, isinampa ang mga kasong robbery with intimidation, grave threat, grave coercion, oral defamation, at illegal possession of firearms, laban sa suspek na si alyas Mico noong March 22, 2024, 10-araw lamang makalipas ang madugong insidente.

Ani Gutierrez, agad niyang pinapunta si PTFoMS chief of staff Atty. Hue Jyro U. Go sa Angeles City upang magsagawa ng imbestigasyon.

Dalawang araw ang inilagi ni Go sa Angeles City upang tutukan ang imbestigasyon ng Angeles City Police Office, Task Force Usig at Angeles City Chief Prosecutor Oliver Garcia.

Sinabi ni Quejada na pursigido siyang ituloy ang kaso matapos mabigong lumutang ang suspek sa pulisya upang magbigay ng panig sa insidente, humingi ng tawad at magbayad sa mga ninakaw sa kanya.