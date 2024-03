Hindi makakadalo sa taunang Easter ceremony sa Vatican ang Santo Papa matapos itong maratay sa kanyang karamdaman.

Ito ay bunsod na rin ng lumalalang kondisyon ni Pope Francis, ayon na report ng Vatican.

“To preserve his health ahead of tomorrow’s vigil and the Easter Sunday mass, Pope Francis will this evening follow the Way of the Cross at the Colosseum from the Santa Marta Residence” ayon sa kanilang abiso.

Magugunitang hindi rin nakadalo ang 87-year-old Catholic pontiff noong nakaraang taon sa ilang holy week events matapos ma-confine dahil sa kanyang bronchitis.

Noong nakaraang buwan, inamin din ng Vatican na

Kinapitan din ng “light flu” ang Santo Papa kamakailan kaya hindi nakadalo sa ilang aktibidad.