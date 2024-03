Pitong makabuluhang aral mula sa payak ngunit dakilang Pope Francis

Sa pagdiriwang ng Mahal na Araw ng Muling Pagkabuhayni Hesus Kristo, ating ipagdiwang ang kababaang-loob, integridad, panlipunang idealismo, at masaganang pag-ibig ng minamahal na Santo Papa Francisco. Narito ang pitongmahahalagang aral na maaari nating pagnilayan mula sakanyang buhay:

1. Ang Kababaang-Loob sa Buhay – Noong siya ay Kardinal at Arsobispo ng Lungsod ng Buenos Aires sa Argentina, ipinamalas niya ang simpleng pamumuhay sapamamagitan ng pagsakay sa bus o tren at pagtira sa isangsimpleng apartment, hindi sa marangyang mansyon.

2. Ang Pagpapahalaga sa Panalangin – Buong araw mulapaggising sa umaga, siya ay nagdarasal. Sinabi niya: “Angmga himala ay nagaganap. Ngunit ang kailangan ay panalangin!” Ipinakikita niya ang kapangyarihan ng panalangin sa bawat aspeto ng buhay.

3. Laban sa Katiwalian – Hindi dapat maging bulag at bingiang mga Kristiyano sa katiwalian. Dapat nating labananang korapsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan upangitaguyod ang katarungan at integridad.

4. Pagmamalasakit sa mga Mahihirap – Sa pamamagitan ng pagpili ng pangalang San Francisco ng Assisi, ipinakitaniya ang kahalagahan ng pag-aalaga sa mganangangailangan. Dapat nating personal na makibahagi sapagtulong sa kapwa.

5. Pag-aalaga sa Kalikasan – Mahalaga ang pangangalaga sakalikasan. Ang pagkasira nito ay isang paglabag sa likas nayaman ng Diyos at isang pagpapahamak sa mga mahihirap.

6. Pagtataguyod ng Kapayapaan – Siya ay isangtagapagtaguyod ng kapayapaan sa gitna ng mga digmaan saUkraine at Rusya, sa Gaza at Israel. Si Pope Francis ay nagtagumpay din sa patuloy na kolaborasyon ng Vatican atTsina, isang bansang hinahangaan niya at nais mabisita. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan at panalangin, tinataguyod niya ang pagkakaisa at kapayapaan sa bawatsulok ng mundo.

7. Huwag Basta Maniwala sa Unang Reaksyon – Ang pag-aaral, pagpapanalangin, at paghingi ng patnubay mula saDiyos ay mahalaga sa paggawa ng mga desisyon. Huwagagad basta maniwala sa unang reaksyon, kundi pag-isipanat ipanalangin ito upang makamit ang tamang gabay at disernimyento.

