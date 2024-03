Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang July 17 ng bawat taon bilang National Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) Day, ayon sa Presidential Communications Office (PCO) nitong Sabado, Marso 30.

Sinabi ng PCO na layunin ng pagproklama ng National CPR Day na isulong ang kampanya sa kamalayan sa kalusugan ng bawat sambahayan ng mga Pilipino.

Inatasan din ng Pangulo ang Department of Health (DOH) na pamunuan ang pagpaplano, paghahanda, koordinasyon, organisasyon, pagpapatupad, pagsubaybay at pagsusuri ng mga hakbangin at programa ng taunang pagdiriwang ng National CPR Day.

Dagdag pa rito, inatasan din ng Pangulo ang lahat ng ahensiya ng gobyerno na lumahok sa pagdiriwang ng National CPR Day habang hinihikayat ang mga non-government organization at pribadong sektor na gawin din ito. (Carl Santiago)