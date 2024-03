P1.8M premyo sa Classic Cup

TIYAK na mapapahirapan nang husto si Boss Emong bago makuha ang korona sa 2024 Philracom “Classic Cup” na pakakawalan sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Linggo.

Sasakyan ni star jockey Jeffril Tagulao Zarate si former Philippine Sportswriters Association (PSA) Horse of the Year awardee Boss Emong para harapin ang anim na tigasing pangarerang kabayo.

May distansiyang 1,800 metro, makakatagisan ng bilis ni Boss Emong sina Don Julio, Istulen Ola, Jaguar, Jungkook at magkakamping La Trouppei at War Cannon.

Nakalaan ang tumataginting na P1.8M garantisadong premyo na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (PHILRACOM).

Kukubrahin ng owner ng mananalong kabayo ang P1,080,000 habang mapupunta ang P405,000 sa pangalawa.

Tatanggap naman ng P225,000 at P90,000 ang third at fourth placer, ayon sa pagkakasunod.

Mag-uuwi ang breeder ng mananalong kabayo ng P90,000 habang P54,000 at P36,000 ang second at third, ang nasabing karera ay ilalarga sa race 5.

Samantala, ikakasa din ngayong araw ang Classic Cup II at III na pasisibatin sa race 4 at 3, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)