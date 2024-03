Umabot sa “danger” level ang heat index sa 11 lugar sa bansa ngayong Black Saturday.

Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa), dakong alas-singko ng hapon, kabilang sa mga lugar na umabot sa 44°C ang heat index ay ang Aborlan at Puerto Princesa City na parehong sa Palawan, at Roxas City sa Capiz.

Naitala naman ang 43°C sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) sa Pasay City; San Jose, Occidental Mindoro; Iloilo City at Dumangas sa Iloilo; at La Granja sa La Carlota, Negros Occidental.

Habang 42°C naman sa Iba, Zambales; Alabat, Quezon; Calapan, Oriental Mindoro; at Mambusao, Capiz.

Ayon sa Pagasa, ang temperatura na aabot sa 42 hanggang 51 degrees Celsius ay nasa ilalim ng kategoryang “danger” ng mga heat index.

Maaari itong magresulta sa heat cramps, pagkahapo, at heat stroke kapag matagal ang pagkakalantad sa init ng araw.

(Dolly Cabreza)