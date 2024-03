Dalawang salitang napakaraming kahulugan ang ginamit ko sa katagang ‘nabuhayan ng loob’. Bagamat ginagamit natin lagi ang katagang ito, magandang pagnilayan muli ang mga salitang ito lalo ngayong napapanahon dahil sa pagdiriwang ng marami sa atin sa Pasko ng Pagkabuhay.

Hindi ko sinasadya ang paggamit sa katagang ‘nabuhayan ng loob’ para gamitin ito sa aking espasyo sa Abante. Marami akong pinagdaanan nitong mga huling linggo dahil sa mga suliraning pammpamilya lalo na ang pagkakasakit ng aking kapatid.

Maraming espesyalistang doktor at ospital ang kinonsultanamin para sa sakit ng kapatid ko. Napakabigat. Pinanghihinaan na kami ng loob. Nang bigla na lang makatanggap kami ng isang magandang balita na nagpabuhay sa loob namin.

Nabuhayan kami ng loob. Nang mabuhayan, lumakas ang loob naming lahat lalo na ang kapatid kong maysakit.

Madaling sabihing napapagod na ang isang tao. Pero ang pagod na katawan ay madaling mapapalakas lalo kung malakas ang loob. Pero bago lumakas ang loob sa isang sitwasyon na nakapangpapahina, dapat munang mabuhayan ng loob. Iyong makaramdam ng isang inspirasyon, isang mabgat na dahilan para magpatuloy.

Nabuhayan kami ng loob. Sa lakas ng pananalig at pagkakataon, idagdag pa ang mga tao na kinasangkapan ng Diyos para kami matulungan, nabuhayan at lumakass muli ang aming loob.

Ito ang idinudulot ng panahong ito ng Semana Santa at Muling Pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Muli’t muling ipinaaalala na nabuhay Siya para sa atin, para lumakas ang loob natin ppara magpatuloy upang tamasahin ang biyaya.

Hindi maiaalis ang suliranin sa buhay. Natural itong dumarating sa atin. Pero kung paano natin hinaharap ang problema ang siyang nagpapaganap sa ating pagkatao.

May mga suliranin sa buhay na halos walang humpay ang pagdating. Bukod sa nakapanghihina sa katawan at isipan, nakapagpapahina rin sa ating damdamin at kalooban. Nariyang gusto mo nang kuwestiyunin kung ito nga ba ang kaloob ng Diyos sa iyo, kung ito ang iyng tadhana at kapalaran. Kung may katapusan ba ang lahat ng pagdurusa.

Hindi maiiwasang magduda kung itong pagsubok nga ba ay kaloob sa iyo. Ganoon din kapag nanghihina tayo. Tamad nang kumilos, ayaw nang harapin ang sulirain o kaya ay hanapan ng solusyon. Gusto na lang lumipas ang sandali, gusto na lang sumuko. Pero maya darating na isang pagkakataon. Isang tsansang magbibigay ng katuturan sa mga dumarating sa iyong buhay. Maaaring solusyon ito o inspirasyon para may lakas ng loob na magpatuloy.

Ganito nga yata ang disenyo ng paglalakbay natin.Ipararanas ang lahat ng damdamin. May pagkakataong sa gitna ng pighati ay ipararanas sa iyo ang kakaibang ligaya dulot ng hindi inasahang solusyon o pag-asa. Sapat na iyon para tumibay ang loob at magpatuloy.

May matutuhan dapat tayo sa mga suliranin. Dapat matandaan natin ang pinagdaanan sakaling mapadpad uli tayo sa ganitong pagsubok.

Sa mga nalulungkot at napapagal, sa mga may mabibigat na pinagdadaanan, gawin nating inspirasyon ang pagkabuhay ng Panginoon.

***

