May project? Coco sumama kay Willie sa Puerto Galera

Nag-post si Representative Sam Verzosa ng picture nila nina Coco Martin, Willie Revillame na kuha sa Puerto Galera.

Actually, sa beach resort ‘yon ni Willie.

May mga nagtatanong tuloy — may niluluto bang project ang tatlo? O baka naman daw ikakampanya ni Coco sina Willie, na balitang tatakbong Senator, at Sam, na balitang tatakbong congressman sa lugar nila sa Maynila?

O baka naman daw nag-usap na sina Willie, Coco para mag-guest ang huli sa pilot telecast ng ‘Wowowin’ game show ng una na malapit nang mapanood sa TV5?

Posible naman kasing makapag-guest si Coco sa game show ni Willie lalo na at sa TV5 iyon.

Sa TV5 din kasi umeere ang ‘FPJ’s Batang Quiapo’ ni Coco.

Pero ano nga ba talaga ang istorya sa litratong iyon?

Well, sabi ng source namin na malapit kay Willie, wala siyang alam na may proyekto ang tatlo.

Heto nga ang kuwento ng source namin, “Si Willie kasi nag-Maynila dahil nag-meeting sa TV5 para sa show nga niya. May iba rin siyang mga meeting.

“Pagbalik niya noong March 27, kasama na niya sina Coco, John Estrada at Cherry Pie Picache. Sabay-sabay na silang dumating ng Puerto Galera sakay ng choper ni Willie.

“Si Sam naman, ibang chopper. Si Rhian (Ramos) ang kasama niya.

“Holy Week vacation sila.

“Masaya nga ang kuwentuhan nilang lahat. Bale sina Coco, March 27 to 29 nag-stay sa Puerto Galera.

“Nag-stay silang lahat sa resort ni Willie. Ang saya nga dahil inikot sila ni Willie sakay ng speed boat.”

Kinulit uli namin ang taong malapit kay Willie at baka may secret project ang TV host-producer at si Coco?

“Alam mo, wala. Bonding lang iyon. Masaya lang. Barkada naman kasi ni Willie si John. Magkakasama sina John, Coco, Cherry Pie sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’, di ba?!” sey pa ng source.

‘Yun na!