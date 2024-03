Malapit nang matapos boksing sa LPG industry

Natapos din ang paggunita ng mga Katoliko sa Semana Santa at bakasyon ng iba pang Pinoy na mayroong ibang paniniwalang ispirituwal kaya sa ayaw natin at sa gusto ay kailangan na naman natin harapin ang katotohanang dapat na uli tayong kumayod.

Dapat kumayod dahil karamihan sa atin ay halos nagkabutas-butas ang bulsa sa mga hindi inaakalang malakasang gastusan sa nakalipas na kung ilang araw ding walang pasok dahil sa nabanggit na tradisyon na matik na holiday dahil nga ang Huwebes Santo at Biyernes Santo ay pula sa kalendaryo.

Sana nga lamang ay mali ang sinasabi ng marami na mayroon pa talagang nangutang para lamang ma-enjoy ang nakalipas na mahabang bakasyon.

Pero pagdating sa sektor ng liquified petroleum gas (LPG), iba ang nangyari bago pa man maganap ang bakasyon dahil sa naganap na lagdaan ng kasunduan ng Philippine National Police (PNP) at Department of Energy (DOE).

Ang kasunduan ay nabuo para sa pagtugis at pagpapataw ng parusa sa mga nagsasagawa pa rin ng ilegal na aktibidad sa industriya sa kabila ng pagkakaroon ng klarong batas laban sa mga ito.

Nitong nakalipas na taong 2021 magugunitang ganap na naisabatas ang RA 11592 o ang LPG Law na naglalayong gawing ligtas ang pagninegosyo at mga consumer sa nabanggit na sektor.

Kabilang sa mga klarong probisyon ng batas na ito ay ang mahigpit na pagbabawal sa mga dealers, marketers at refillers ng LPG products na mag-ingat at mamamahagi pa ng mga tangkeng walang tatak o yaong generic.

Ang kasunduan ng PNP at DOE na parehong personal na nilagdaan nina PNP Deputy Chief for Administration Emmanuel Peralta at Secretary Raphael M. Lotilla ay ang Liquified Petroleum Gas Industry Regulation Act (LIRA) na naglalayon ng mas pinahigpit na pagpapatupad sa RA 11592.

Sa ilalim ng naturang kasunduan, ang DOE ay may kapangyarihang humingi ng tulong sa iba’t ibang ahensya ng pamahalaaan, kabilang ang PNP at iba pang law enforcement agency, upang maayos at mahigpit na maipatupad ang regulasyon sa industriya ng LPG at matiyak na ligtas at dekalidad ang mga produktong LPG sa merkado.

Ang Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) ang magsisilbing pangunahing tagapagpatupad ng mga nilalaman ng kasunduan.

Inaasahan naman ni LPGMA Partylist founder at Regasco President Arnel Ty na lubos na makatutulong ang pagsasanib-pwersa na ito upang higit na maparami at mas mapalakas ang pagsasagawa ng surveillance, intelligence operations, inspections, at iba pang gawain na may layuning puksain ang mga iligal na gawain sa industriya ng LPG at tiyakin ang kaligtasan ng mga mamimili ng LPG.

At dahil nga klaro na ang magiging partisipasyon ng PNP-CIDG sa pagtugis sa mga ilegalista sa LPG industry, malapit na talagang matapos ang boksing laban sa mga ito.

Ayos ba?