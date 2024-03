`Mail order’ bride kinalawit sa airport

Nabigo ang isang hinihinalang biktima ng sindikato ng mail-order-bride na nagpanggap bilang asawa ng Chinese national matapos mabuking ng mga tauhan ng Bureau of Immigration (BI) sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA).

Sa ulat na ipinarating kay BI Commissioner Norman Tansingco, sinabi ng immigration protection and border enforcement section (I-Probes) na naharang ang babaeng pasahero sa NAIA terminal 3 noong Marso 15 bago siya makasakay ng China Southern Airlines papuntang Guangzhou, China.

Ayon sa I-Probes, sinabi ng biktima, na itinago ang pagkakakilanlan dahil sa pagbabawal sa anti-trafficking law, na sasama siya sa kanyang asawa sa China kung saan siya umano ay ikinasal.

Nagpakita ito ng marriage certificate bilang patunay ng civil wedding ng mag-asawa na naganap umano sa city hall ng Pasig noong Enero.

“As per marriage certificate, the wedding was solemnized by a female preacher but in a wedding picture she presented that solemnizing officer seems to be a man,” sabi ng I-Probes sa ulat nito.

Dahil sa napakaraming inconsistencies, inamin niya na peke ang kasal,at ito ay inayos ng isang fixer na nangangalap ng mga Pinay na handang maging nobya ng mga Chinese.

Inihayag pa niya na pinangakuan siya ng recruiter na tatanggap ng kalahating milyong piso pagdating sa China kapalit ng pagpapakasal sa dayuhang mapapangasawa. (Mina Navarro)