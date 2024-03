KD, Alexa pang-Broadway raw

Maraming fans nina Alexa Ilacad at KD Estrada ang nananalig na ang next theater performances ng dalawa ay isang sikat na Broadway musical na.

Bago kasi mag-Holy Week break ay magkasamang nanood ang KDLex love team ng musical play na ‘Miss Saigon’ sa The Theatre at Solaire.

Pinusuan din ang netizens ang Instagram post ni Alexa ng photo nila ni KD sa billboard ng play na may caption na, “I still can’t move on from how incredible, sensational and spectacular Miss Saigon PH was. The production and everyone involved deserved that standing ovation. Every scene and song was hair-raising and so beautifully haunting.”

May mga nagkomento nga sa IG post ni Alexa na sana nag-audition daw siya sa ‘Miss Saigon’ dahil kayang-kaya raw nito ang lead role na Kim.

Magaling umarte at maganda ang boses ni Alexa kaya kayang-kaya niyang makipagsabayan sa global theater actors. Hindi rin magpapakabog sa ganda ng boses si KD at palaban din sa aktingan.

Hirit pa ng netizens, hindi raw malayong mapanood sa Broadway musical play ang KDLex dahil super hit at umani ng katakot-takot na papauri ang una nilang theater play na ‘Walang Aray’ kung saan gumanap sila bilang Tenyong at Julia.

Maganda ang naging reception sa kanilang unang salang sa teatro kaya hoping ang fans sa mas marami pa at mas bongga pa ang gagawin nilang play. Sana nga pang-Broadway na.

‘Yun na! (Ogie N. Rodriguez)