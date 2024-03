Karibal noon, kakampi ngayon Pia suportado laban ni Ariadna sa Colombia

Ang bongga ni Pia Wurtzbach, na ang dating nakabangga niya sa Miss Universe na si Ariadna Gutierrez, heto nga at isa sa mga matalik na kaibigan niya ngayon.

Sino ba ang makakalimot sa eksena nina Pia, Ariadna, dahil kay Steve Harvey, na nagkamali ng basa sa mga nanalo. Na sa halip na si Pia ang basahin bilang Miss Universe 2015 ay si Miss Colombia, Ariadna nga ang nabasa niya.

At mahabang panahon ding hindi nag-usap ang dalawang kampo. At nagkaroon pa ng palitan ng masasakit na salita mula sa mga supporter ng dalawa.

Pero sa isang fashion week nga noon, nag-krus ang landas nila, at doon nagsimula ang magandang samahan nila.

At heto nga si Pia, sinuportahan si Ariadna sa mga laban nito.

“Hello my loves, back in Dubai already with Jeremy. My pamangkins are also arriving soon and can’t wait to to a big family get together.

“By the way, wanted to talk about something with you guys. I need your help with this.

“So Ariadna is in a competition right now. It’s called ‘La Casa De Los Famosos’. Para siyang Big Brother House nila.

“And she’s up for elimination this week. ‘Yung voting is free and can be one anywhere in the world.

“I will post the link here kung paano mag-vote. Gusto ko siya tulungan.

“Kaya niyang ipanalo ito, eh. Pakita natin sa kanya that we support her.

“Kausap ko manager niya habang nasa loob siya ng bahay at tuwing mano-nominate siya for elimination, I’ll help push for the voting.

“Thanks for the help guys. I’m actually looking for the voting link,” pahayag ni Pia sa kanyang broadcast channel.

At nag-effort talaga si Pia na hanapin ang voting link para magpatulong sa mga supporter niya sa buong mundo.

“I found the link for voting. Voting starts morning of Saturday in the Philippines,” saad pa rin ni Pia.

At siyempre, gumawa pa siya ng video para manawagan na suportahan si Ariadna na mai-save, ha!

At pinost din niya ang link para sa mga gustong bumoto na manatili si Ariadna sa La Casa de los Famosos.

Bongga, ‘di ba? (Dondon Sermino)