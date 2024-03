Karera Tips Ni JP Gonzales

Marso 31, 2024 – Linggo Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 5 Eye In The Sky, 2 Save My Savings, 4 Black Star

R02 – 5 Ginger Cat, 8 White House, 7 American Ford, 6 Essential Lady

R03 – 8 Diversity, 6 Mimbalot Falls, 3 Open Billing, 2 Uncle Vhines

R04 – 4 Modern Cong, 1 Secretary, 3 Sophisticated

R05 – 2 Boss Emong, 1 Istulen Ola, 3 La Trouppei/War Cannon, 5 Jungkook

R06 – 4 Silver Glow, 5 Top Posse, 2 Bossa Nova

R07 – 11 Pulido, 10 Signature Whiskey, 6 I Love Matty, 8 My Dad Bogart

R08 – 5 Autumn Shower, 2 Eyeshot, 1 Deus Ex Machina, 8 Tool Of Choice

R09 – 7 My Star, 11 Bocaue Rivertown, 13 Malabon King, 3 Lava Walker

Solo Pick: Eye In The Sky, Modern Cong, Boss Emong, Silver Glow

Longshot: My Star, Loyal Pal, Apo Ni Maria