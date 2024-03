Kahit natalo: Marina Summers ikinarangal ni Lea Salonga

Nabigo ang Filipina drag queen na si Marina Summers na manalo sa ikalawang season ng ‘RuPaul’s Drag Race UK vs. the World’.

Isa nga si Marina Summers sa Final 4 queens ng nasabing international drag competition kasama sina Hannah Conda ng Australia, Tia Kofi ng UK, at Le Grande Dam ng France.

Bomba 80s bold star na Terno na likha ni Leo Almodal ang kanyang final look na napa-wow kay RuPaul.

“You are so talented and on top of that there’s a sweetness and a kindness there. You got this, kiddo. You were born to this,” sey ni RuPaul.

Sa kanyang Lip-Sync Smackdown ay pinili niya si Hannah Conda na makalaban kung saan pinerform nila ang kantang ‘I’m Outta Love’ ni Anastacia.

Parehas magaling ang dalawang drag queens pero ang ‘Drag Race Down Under’ contestant ang nanalo na siya namang pagtatapos ng journey ni Marina Summers.

“Marina Summers, I’m sorry, my dear, but this is not your time. Thank you for an amazing season. You are and will always be a global phenomenon,” last message ni RuPaul kay Marina Summers.

Kahit nabigo ay masaya pa rin ang Pinay drag queen sa narating niya at very thankful siya kay RuPaul.

“Ru, thank you so much for inviting this little Filipina on your big show. I am forever grateful and my lines are open for another call. But, honestly, I know I made a lot of Filipinos across the globe proud and thank you for giving me this opportunity. I’ll always and forever be your Filipino winnah,” sey ni Marina.

Dagdag pa niya, “I’m so proud of Hannah and I am walking out as an international glamazon with international sisters that for me is a win already.”

Si Tia Kofi naman ang nanalo sa sumod na Lip-Sync Smackdown kung saan nakalaban niya si Le Grande Dame sa kantang ‘Boogie 2Nite’ ng duo na Booty Luv.

Ang pambato ng UK na si Tia Kofi ang tinanghal na winner sa season 2 ng ‘RuPaul’s Drag Race UK vs. the World’ matapos ang final Lip-Sync Smackdown nila ni Hannah.

Maraming ‘Drag Race’ fans naman ang dismayado na hindi nakapasok sa Top 2 at nanalo ang inaasahan nilang magta-Top 2 na sina Marina Summers at Le Grande Dame.

Sa kanyang Instagram Reel ay nag-post ang French drag queen ng kanyang reaction sa naging resulta.

Comment ng isang American fan sa kanyang post, “You and Marina Summers were Top 2.”

“You and Marina Summers deserve not only better, but the world,” sey ng isang Panamian fan.

Sa Instagram post naman ni Marina Summers ay nagpasalamat siya sa mga sumuporta sa kanya at isang karangalan daw ang mapasama sa show.

“We might have not liked my ending, but I had the best time with my lovely @dragraceukbbc girls,” sey ni Marina Summers.

Sa comment section ng kanyang post ay pinuri naman siya ng Filipino celebrities.

Komento ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach, “Our Filipina winner!! You represented us so well. THANK YOU MARINA! Mabuhay ka!!”

Isa si Pia sa naging inspiration niya sa competition kung saan hango sa winning gown ni Pia ang isa sa mga sinuot niya sa isang episode at ilang beses din niyang ginawa ang smirk ni Pia na gustong-gusto ni RuPaul.

Sa katunayan bago siya umalis sa stage sa kanyang elimination ay pinagawa rin sa kanya ni RuPaul ang nasabing smirk look, na pinagbigyan naman ni Marina.

Sey naman ni Lea Salonga, “Panalo ka pa rin sa puso ko!!!!! Manifesting ‘All-Stars’!!!!!!”

Komento naman ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle Dee, “Thank you (for raising our flag so damn high, sorry not sorry but…) next! Time to SLAY THE GALAXY.”

Pati si Nadine ay nag-komento rin, “It’s SUMMER TIME! Super proud of you Mima!”

Hindi man nanalo ay hopeful si Marina Summers na muli siyang pababalikin ni RuPaul para naman sa ibang edition ng ‘Drag Race’ gaya ng ‘US vs. The World at ‘UK All-Stars’.

Bonggels! (Byx Almacen)