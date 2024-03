Janet, Andrea Jean Ballecer mga inspirasyon sa larangan ng sining

Maraming pagkakataon nating naririnig sa mga nauna sa ating henerasyon na “kung ano ang puno ay tiyak na siya ring bunga”; na nangangahulugan ng simpleng salitang “Inspirasyon.”

Ang pagmumulat ng magulang sa kanilang mga anak sa anumang larangan, at paghubog sa bawat anak kung ano mang edukasyon ang gusto nilang tahakin.

Isa na dito ang magandang kwento ng mag inang Janet Ballecer at ang anak niyang si Andrea Jean Ballecer. Si Janet ay tubong Lemery, Batangas at nakatagpo ng naging kabiyak na taga Maynila. Nakapagtapos sya ng kursong Bachelor of Fine Arts Major in Advertising sa Far Eastern University noong 1992.

At ang kanyang kapalarang makapagpamilya ng taong 1994 ang siyang naging dahilan ng kanyang pagtutok sa pagiging asawa at Ina sa kanyang nag iisang anak na si Andrea, at tinalikuran pansamantala ang mundo ng sining. Ibinuhos nya ang lahat ng oras sa pagiging Ina kay Andrea na bukod sa pag aaral ay naging isang Volleyball Athlete din ng mga panahong iyon.

Makaraan ang ilang taon ng pag- aaral at pagiging atleta ay nakapagtapos si Andrea sa kursong Bachelor of Science in Business Administration major in Markering Management and Corporate Communication sa San Beda ng taong 2015.

Nasundan din agad ng pagkakaroon nya ng trabaho sa Manila Broadcasting Group of Companies bilang isang sale staff sa Marketing Dept ng naturang kompanya. Marami din siyang pangarap na sinuportahan maging ng kanyang Ama tulad ng pagpasok niya sa mundo ng Sports tulad ng pagiging Sports Analyst, Courtside Reporter at Game Announcer sa iba’t ibang malalaking Volleyball Tournament dahil na din sa kanyang mga naging karanasan bilang isang atleta.

Sa mga panahong nakatapos na ng kolehiyo si Andrea at naging abala na sa trabaho ay doon na napag isipan ng kanyang amang si Angel na pabalikin ang kanyang Inang si Janet sa pagpipinta kung saan alam nilang andoon pa din ang puso nya sa sining . At noong 2016 ay nagbukas ang maraming oportunidad kay Janet at nagtuloy-tuloy ang kanyang magagandang karanasan bilang isang pintor.

Sa maraming pagkakataong nakikita ng kanyang anak na si Andrea ang mga ginagawang obra ng kanyang ina ay dumating ang oras na naisipan ni Andrea bigyan din ng oras ang sarili na subukan ang pagpipinta. At sa kabutihang palad ay isa sya sa napiling 25 Finalists noong 2019 sa prestisyosong GSIS National Art Competition kung saan napakaraming alagad ng Sining ang lumalahok na nagmumula pa sa iba’t ibang sulok ng Pilipinas.

Doon na nagsimula ang makulay na paglalakbay ng mag inang Janet at Andrea sa mundo ng Sining Biswal, at doon na din nagpanimula ang palagian nilang pagsasamang mag ina sa mga grupong eksibisyon kung saan sila ay miyembro ng Grupo Sining Batangueño, Pintakha Art Society at GACCE USA. Kasalukuyan din silang mga Resident Artists ng Manila Clock Tower Museum at miyembro ng La Familia Art group kung saan ay buong pusong isinusulong ang mga serbisyong pang komunidad sa pamamagitan ng Sining at pagsasagawa ng mga Workshops, Art Therapy for children with special needs at Art Appreciation sa mga mag- aaral

ng elementarya hanggang koleji yo. At nitong nakaraang buwan lamang ay nagkaroon sila ng solo exhibit na pinamagatang “Metamorphosis” kung saan nailahad nila sa makukulay nilang mga obra ang kwento ng kanilang biglaang pagbabago mula sa pagiging maybahay o simpleng empleyado lamang tungo sa makulay na mundo ng pagpipinta at mga pagkilala sa kanilang mag ina.

Ipinapamalas at ipinahahatid ng mag-inang Janet at Andrea ang mga mensaheng wala sa edad o kasarian ang pagiging isang alagad ng Sining, at kung dumating ang mga magagandang pagkakataon sa ating buhay, hindi masamang subukan ang mga bagay-bagay dahil dito natin malalaman ang mga magagandang resulta. Naniniwala din silang mas mabuting sumubok kaysa ang pagsisihan na pinalampas natin ang mga dumadating na pagkakataon sa ating buhay.

Mag inang mga Sikat na.. Pasikatin pa Natin Sila Para maging inspirasyon pa sa iba.