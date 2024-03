Hinarana? Jericho ‘para-paraan’ kay Kath

Feeling ng netizens ay hinaharana na ni Jericho Rosales si Kathryn Bernardo nang kumanta ito ng live sa birthday beach party ng huli sa El Nido, Palawan.

‘Ang Huling El Bimbo’ ng Eraserheads ang kinanta ni Jericho sa harap ni Kathryn at mga piling kaibigan in and out showbiz.

Aliw na aliw ang aktres dahil isa sa paborito niyang banda ang E-heads at bet niya rin ang nasabing 90s hit song.

Sumasabay pa nga si Kath sa pagkanta ni Echo kaya lalong ginanahan ang aktor sa pagbirit.

“Magkahawak ang ating mga kamay at walang kamalay-malay na tinuruan mo ang puso ko na umibig na tunay,” ang lyrics ng kanta na kinakiligan ng mga fan. Binigyan nila ito ng kulay, ha. Para raw nagpapahaging na ang aktor kay Kath. Kaloka!

Actually, noon pa man ay marami na ang nagpu-push sa tambalang Echo-Kath sa movie or serye. Pero mas lalong lumakas ang panawagang ito ng fans mula nang nilantad sa publiko nina Kathryn at Daniel Padilla ang kanilang hiwalayan noong November 30, 2023.

At ngayon nga raw na malaya na ang aktres, magagawa na niya ang gusto niyang gawing project na hindi na kailangang aprubahan pa ng dating boyfriend. So mas malaki ang chance na matuloy na ito.

Ilan sa komento sa X ay:

“May nafi-feel akong kilig dun sa pagkanta ni Jericho kay Kathryn at sa mga photos nila together, I think time na para sa middle-aged man phase ni Kath. Bagay sila!”

“Kahit movie lang with Kath and Echo please! Matagal na naming pinagdarasal ito Lord.”

Aside kay Echo, kumanta rin sa nasabing party si Alden Richards, kaya nalilito ang fans kung sino ang uunahing sagutin ni Kath sa dalawa? As if naman nanliligaw na talaga ang dalawang aktor sa ex-gf ni Daniel, ha!

Feeling kasi ng netizens, para-paraan lang ang dalawa, hinaharana na at nagpapapansin na sila sa Asia’s Phenomenal Superstar. May ganun?

Ang tanong dahil parehong nag-effort sina Jericho at Alden para makapunta sa Palawan at kumanta ng live sa party ni Kath, sino nga kaya sa dalawa ang makakatanggap ng matamis na ‘oo’ ng aktres — oo sa paggawa ng pelikula together, ha!

May nag-suggest nga na sana ay love triangle na lang daw ‘yung movie at silang tatlo ang mga bida. Pare-pareho silang magagaling na aktor at for sure phenomenal blockbuster hit na naman iyon ‘pag nagkataon.

Bongga!