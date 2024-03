DonBelle pinuri sa acting ng Netflix

Naglabas ang Star Creatives ng bagong teaser para sa ‘Can’t Buy Me Love’.

Sa nasabing teaser ay kinumpirma na ang nalalapit na pagtatapos ng unang teleserye nina Donny Pangilinan at Belle Mariano.

Sey nila sa caption, “MAJOR CHANGES ANG PAPARATING BECAUSE THE END IS NEAR!”

Puno nga ng mga kaabang-abang na eksena ang teaser gaya ng pagyaman at ang bagong look ng character ni Donny na si Bingo.

Gumuho naman ang mundo ng character ni Belle na si Ling sa rebelasyon ni Annie, na character ni Ina Raymundo, na ang ama niyang si Wilson, na ginagampanan naman ni Rowell Santiago, ang tinuro nitong pumatay sa nanay niyang si Divine, na ginampanan ni Shaina Magdayao.

Samantala, sa latest Netflix episode nito ay bumungad agad ang isang heartbreaking scene nina Mamang na character ni Nova Villa, Ling, Bingo, at Monching, na ginagampanan naman ni Ketchup Eusebio.

Tuluyan na kasing nabulag si Mamang at dinalaw agad siya ni Ling sa ospital.

Dahil napamahal na ang dalaga sa Mamang ni Bingo ay iyak ito nang iyak sa nadatnan niyang sitwasyon at kahit wala nga masyadong linya ay naramdaman ng viewers ang lungkot kina Ling at Bingo dahil sa mahusay at mapusong pag-arte nina Donny at Belle.

Maski nga ang Netflix Philippines ay pinuri ang dalawang Kapamilya Gen Z stars.

“Top tier acting from Donny & Belle here,” sey nila sa kanilang social media post.

Sa mga reply sa nasabing post ay umulan ng papuri sa DonBelle at gayundin kina Ketchup at Nova.

“Ang satisfying ‘yung iyak ni Belle Mariano like yes hurt me also, make me feel the pain.”

“Napakahusay talagang aktor ni Donny. Ang guwapo-guwapo at talentado pa.”

“DonBelle, Ms. Nova, and Ketchup did so so so great. The four of them in ONE scene is crazy knowing they all delivered and will always deliver.”

“Napakasakit pero napakaganda ng scene na ito. Top tier performance from these amazing actors – Bravo Ms. Nova, Sir Ketchup, #DonnyPangilinan, and #BelleMariano. I’ve said this a number of times already, every time I watch the scenes of Bingo and Ling with Mamang and Papi, I am very much drawn and pulled in to the scene, as if kasama ako sa scene, whether heavy drama or comedy ang theme.”

Aabangan naman sa mga nalalabing linggo ng ‘Can’t Buy Me Love’ kung papaano maapektuhan ng major changes sa buhay nina Bingo at Ling ang pag-iibigan nila.

Exciting! (Byx Almacen)