‘Christian book ‘yon’

Nilinaw ni Heart Evangelista na Christian book ang pinost niya kamakailan, at hindi `yon patama sa kung sino man.

May mga nag-akala nga na ang libro na pinost niya kamakailan, na ang title ay ‘Don’t Give The Enemy A Seat at Your Table’ ay patutsada kay Pia Wurtzbach, dahil na nga rin sa mga ganap nila sa mga fashion week abroad.

At sa TikTok nga ay nilinaw ni Heart na isa ‘yong Christian book.

“Still my favorite book. For those who don’t know it’s actually for Christians (white heart emoji).

“Favorite quotes from the book ‘Don’t give the Enemy a seat’. Don’t entertain his ideas. These thoughts are not from a good and trustworthy shepherd. Move on.

“Intimacy with God is the way true fulfillment. How do you keep the enemy from sitting at your table? You keep your eyes on Christ.

“One of the best Christian books out there,” sabi ni Heart.

Pero siyempre, may mga fan pa rin na ayaw tigilan, at patuloy na ginagatungan ang isyu kina Heart at Pia.

“Kaso iba ang banat ng iba, feeling nila sila ang pinaparinggan. Walang magawa, sumasalo kahit hindi naman sila.”

“Kaloka ang kabilang kampo, parang guilty agad.”

“Taken out of context ni anteh. I love you Heart.”

Well… (Dondon Sermino)