Binawian ng buhay ang 45 deboto matapos bumagsak ang sinasakyan nilang bus na patungo sa isang Easter conference sa lalawigan ng Limpopo sa South Africa noong Huwebes.

Kasabay nito’y himala namang nakaligtas na mag-isa sa malagim na trahedya ang isang 8-anyos na nene na mabilis ding isinugod sa ospital, ayon sa ulat ng South African Broadcasting Corporation (SABC).

Ayon sa SABC, ang mga pasahero ay mga pilgrims na naglalakbay mula sa Gaborone – kabisera ng lungsod ng kalapit na bansang Botswana – patungo sa Zion Christian Church sa Moria.

Nangyari ang sakuna sa Mamatlakala mountain pass sa pagitan ng Mokopane at Marken. Nasunog umano ang bus matapos bumulusok sa mga harang at mag-dive sa tulay. Masusi pa ngayong iniimbestigahan ang sanhi ng aksidente.

Sa isang pahayag, sinabi ng province’s transport department ng lalawigan na “according to reports, the driver lost control and the bus fell onto a rocky surface, some 50 meters under the bridge and caught fire.”

Patuloy ang pagsisikap ng mga otoridad na mabawi ang bangkay ng mga pasahero.

“Some bodies burned beyond recognition,” ayon sa local department kung saan ang iba anila ay

nakulong sa loob ng mga debris habang ang iba pang bangkay ay nakakalat sa pinangyarihan ng sakuna.

Sa ngayon ay nabatid na 12 bangkay pa lang mula sa crash site ang narerekober, ayon kay Florence Radzilani, miyembro ng Executive Council for Transport and Community Safety ng lalawigan.