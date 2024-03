Bukol sa dibdib nawala Melai pinaghimalaan ng Diyos

Isa si Melai Cantiveros Francisco sa napiling maging sharer sa Minor Basilica of the National Shrine of Our Lady of Mount Carmel’s “Seven Last Words” or “Siete Palabras” nitong nakaraang Good Friday.

At marami nga ang nagulat sa kanyang kuwento. Na sa simula ay dinaan muna niya sa pagpapakuwela.

Na sabi nga niya, sagradong lugar ang kanyang pinuntahan, kaya si Lord na raw ang bahala sa kanya. Na noong hindi pa siya artista, wala pang asawa, at sa General Santos City pa nakatira, aktibo raw siya sa simbahan.

“Lahat ng mga ano sa simbahan, talagang pinasok namin, makalibre lang ng pagkain,” patawa pa niya.

At sa kanya nga na-assign ang ‘Diyos Ko, Diyos Ko, Bakit Mo Ako Pinabayaan?’

Na sa unang kuwento nga niya, noong bata pa raw siya, kapag sinasabi niya `yan, pinagagalitan siya ng lola niya. Ang ibig sabihin nga raw kasi noon ay para siyang nagrereklamo sa mga problema na meron ka.

Pero noong marami na raw siyang karanasan sa buhay, na dahil din sa mga napagdaanan niya sa buhay, dahil na rin sa mga salita ng Diyos, mas lumalim na raw ang pagkakaintindi niya sa ‘Diyos Ko, Diyos Ko, Bakit Mo Ako Pinabayaan?’

“Bakit isa ito sa mga huling salita na nasambit ni Hesus bago siya namatay? Dahil magiging parte pala ito ng journey natin sa buhay, lalo na sa akin.

“Lagi natin itong nasasambit, talagang hindi maiiwasan, lalo na kapag meron tayong mga problema, ‘pag tayo ay in trouble talaga,” sey pa niya.

Isa sa mga bagay na na-realize raw niya ay ‘it’s okey not to be okey’, na okey lang magalit, magtampo, kasi wala raw perpekto, kasi mga tao lang tayo.

“Pero talagang ‘wag lang nating tambayan, at tirhan ang mga pakiramdam na `yon. Huwag ma-guilty na nakakaramdam ka ng ganun…,” sey pa niya.

At dito nga niya naikuwento ang himala na nangyari sa kanya.

“Huwag maging tamad humingi ng tawad sa Diyos at sa mga nagawan natin ng kasalanan. Mag-pray, magtiwala, and please mag-move on na.

“Isa sa mga na-experience ko, kaya ko nasambit itong ‘Diyos Ko, Diyos Ko, Bakit Mo Ako Pinabayaan?’ may tumubo na bukol sa dede ko.

“Hindi siya kulani. Kasi sa may bone part siya. Walang nakakaalam kahit anak ko, kahit asawa ko, or parents ko, kasi ayaw ko naman silang malungkot, ma-stress, kasi ako ang breadwinner sa aming family.

“Sinarili ko na lang at wala akong pinagsabihan kundi Siya lang. ‘Pag nagdadasal ako, nasasambit ko, ‘Bakit mo ako pinabayaan Diyos ko?’

“At dahil malalim na ang meaning nito sa akin, humingi agad ako ng tawad kung bakit ko nasabi `yon, and it relieves me a lot.

“Hanggang sa nagkalaunan, patuloy pa rin akong nagdarasal, humingi ako ng tawad sa Diyos. Hanggang sa paulit-ulit kong tinanong, ‘Diyos ko bakit ako may bukol?’

“Hanggang sa ang tanong ko ay naging motivation ko, na bakit nga?

“Nilibot ko lahat ng simbahan sa Bohol, nagtataka na lahat ng mga pinsan ko. Kasi sa totoo lang, bakasyon ang pinunta namin doon, bakit naging 2 months visita Iglesias?

“Pinagdasal ko ang bukol ko, kasi patigas nang patigas. Umabot ako sa punto ng dasal ko na sana ma-accept ko Lord, kung hanggang saan na lang ako, ang buhay ko.

“Nagdasal ako na sana bago Niya ako kunin, umabot na ako sa ganun, na sana ang mga anak ko, maging mabuting bata sila hanggang sa paglaki.

“Pinangako ko sa Diyos na kapag gumaling ako dadalhin ko ang mga anak ko araw-araw sa simbahan, hanggat sa makakaya ko.

“Pinagdasal ko na huwag matakot sa kamatayan, at hindi na nga ako natakot sa kamatayan.

“Umabot na ako sa kakadasal, at kakaisip ko na hindi na ako natakot mamatay, kasi isang beses lang naman mamatay, isang sakitan lang, wala namang limang beses mamatay.

“Umabot na ako sa ganung dasal ko, na sana maging strong ang family ko, kasi ako lang talaga ang nakakaalam at si God.

“Kakadasal ko, kaka-pray, binigyan ko ng time ang sarili ko, na after 2 months ko magdasal, at saka ako magpapa-check up. Kakadasal ko ng ‘Diyos Ko Bakit Mo Ako Pinabayaan?’ na-gets ko ang meaning, kasi pinabayaan Niya akong magdasal nang magdasal, para mas mapalapit pa sa Kanya.

“Kaya nakuha ko ang sagot sa dasal ko. Maniwala kayo sa hindi, hindi ko na pinagdasal na mawala ang bukol ko, ang pinagdasal ko na lang is talagang bigyan ako ng peace of mind.

“And after 2 months, in Jesus name, salamat talaga sa Panginoon, nawala ang bukol, hindi pa ako umabot sa pag-check up. Grabe talaga.

“Gumising na lang ako na pagkapa ko, nawala ang bukol.

“God moves in mysterious ways, kasi wala akong pinagsabi. Nagtagumpay ako na Siya lang ng nilapitan ko. Hindi ako nag-self pity.

“Natutunan ko na Siya lang sapat na. Natutunan ko talaga na walang ibang resulta ang paghihintay kundi kabutihan.

“Natutunan kong ialay ang buhay ko sa Kanya wholeheartedly na walang pag-alala.

“Natutunan kong maging God pleaser, kesa people pleaser. Kasi minsan, kahit hindi ko na kaya, pinagbibigyan ko ang mga tao sa paligid ko.

“Ang dami kong natutunan sa pagsubok na `yon,” mahabang kuwento ni Melai.

Mahaba pa ang kuwentong `yon ni Melai, na sabi nga, ipagpatuloy lang ang pagdarasal sa Diyos.

“Dahil Siya lang talaga ang may alam…,” pahayag pa ni Melai.

Umani ng papuri ang mensaheng `yon ni Melai.