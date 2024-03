Paglabag sa kanyang constitutional duty ang ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pumasok sa isang kasunduan kay Chinese President Xi Jinping na may kinalaman sa Ayungin Shoal, ayon sa dalawang dating mahistrado ng Supreme Court (SC).

Batay na rin sa mga isiniwalat ni Atty. Harry Roque, dating tagapagsalita ni Duterte, may “gentleman’s agreement” umano ang dating pangulo sa China kung saan ay pinagkasunduan na maaari lamang maghatid ng tubig at pagkain ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa mga trop anito sa BRP Sierra Madre ngunit hindi mga construction material para sa pagkukumpuni ng kinakalawang na barko.

Ayon kay dating Associate Justice Antonio Carpio, isinuko ni Duterte ang mga karapatan ng bansa sa Ayungin Shoal dahil sa kasunduan nito sa China.

Sinabi ni Carpio na ang kasunduan na pumapabor sa China ay lumabag sa desisyon ng arbitral tribunal noong Hulyo 12, 2016 na kumikilala sa Ayungin Shoal bilang bahagi ng Philippine Exclusive Economic Zone (EEZ).

Sa ilalim ng arbitral award, walang karapatan ang China na magtayo ng anumang istruktura sa Ayungin Shoal at walang karapatang pigilan ang Pilipinas sa pagsasagawa ng mga aktibidad sa lugar.

Samantala, naniniwala naman si dating SC Associate Justice Adolfo Azcuna na ang pagpasok ni Duterte sa isang kasunduan sa China ay pagtalikod sa constitutional duty na protektahan ang yaman ng bansa.

“Such an agreement would abdicate the Constitutional duty to protect the nation’s marine wealth in its Exclusive Economic Zone and would further surrender a major source of our people’s means of subsistence,” pahayag ni Azcuda sa kanyang social media post.

Katulad ni Carpio, naniniwala si Azcuna na paglabag sa Saligang Batas ang ginawa ni Duterte, partikular ang Article XII, Section 2, paragraph 2 kung saan nakasaad na dapat protektahan ng Estado ang marine wealth ng bansa sa mga sakop nitong archipelagic waters, territorial sea, at exclusive economic zone.

Nauna nang nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi isusuko ng Pilipinas ang Karapatan nito sa West Philippine Sea at hindi rin matitinag sa mga pagbabanta ng China.

“We seek no conflict with any nation, more so nations that purport and claim to be our friends, but we will not be cowed into silence, submission or subservience. Filipinos do not yield,” sabi ng Pangulo.

Sa isang pahayag ng Malacañang kamakalawa, nagkaroon ng pulong si Pangulong Marcos sa kanyang mga security at defense officials kung saan nagsumite ang mga ito ng “requirements” para sa international allies na nagpahayag ng suporta sa Pilipinas laban sa China.