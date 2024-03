Bam Adebayo, Heat inihaw Trail Blazers

NAGLIYAB ng 45-point second quarter ang Miami Heat sapat para gawing puhunan sa dambuhalang 142-82 panalo laban sa ini-host na Portland Trail Blazers Biyernes ng gabi (Sabado ng umaga sa Pilipinas) sa Kaseya Center.

Bumubuga lahat ng ipasok ni coach Erick Spoelstra, kinubra ng Heat ang pinakamalaking tambakang panalo sa kasaysayan ng prangkisa.

Bumomba si Bam Adebayo ng 21 points, 11 rebounds, 9 assists. May season-high 26 points si Thomas Bryant, dinagdagan ng 22 ni Terry Rozier at 20 pa ni Haywood Highsmith.

Sa pangalawang pagkakataon lang sa team history ay apat na Miami players ang umiskor ng 20 pataas. Kinontrol ng Heat ang laro sa ikinasang 21-4 run sa second quarter tungo sa 50-29 lead na pinabuka pa sa 74-40 sa break. Ang 24 dimes nila sa first half na rin ang team mark ng assists sa isang half.

Binasag ng Heat ang team margin record ng 43 laban sa Clippers noong December 29, 1994, team record na din ang pinakawalang 41 assists. Mula long range ay 21 for 39 ang Miami, 5/6 si Highsmith at 6/10 si Rozier.

“This is a very complete game all-around,” bida ni Highsmith. “We were all dialed in and locked in.”

Lumobo na ang lamang, naipahinga na ni coach Spo sina Adebayo at Jimmy Butler na nagkasya sa 8 points pero may 8 assists.

Walang nagawa ang 20 points ni Scoot Henderson at 18 ni Deandre Ayton sa Portland. (Vladi Eduarte)