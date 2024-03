Alagaan ang sarili, TB ay nagagamot

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Kamakailan ay ating ginunita ang “World Tuberculosis Day” upang mapalaganap ang kamulatan sa sakit na mas kilala sa tawag na “TB”.

Bagamat umaabot sa 90% hanggang 95% ang gumagaling sa sakit na ito, tinatayang 70 Pinoy ang namamatay bawat araw sa TB. Noong Disyembre 2023, naitala ang 612,534 bagong kaso ng tuberculosis sa bansa.

Nagagamot po ang TB at wala kayong gagastusin dahil libre ang konsultasyon at gamot. Magsisimula ang recovery sa diagnosis pa lamang ng TB kaya napakahalaga ang kamalayan at pag-unawa sa sakit na ito.

Ang sintomas ng TB ay ubong tumatagal ng higit tatlong linggo, may lumalabas na dugo pag-ubo, madaling mahapo, nilalagnat o nagchi-chill, bumabagsak ang timbang, walang ganang kumain at pananakit ng dibdib.

Nalilipat ang sakit na ito sa pamamagitan ng hangin mula sa pasyenteng umubo, humatsing, tumalsik ang laway o kahit sa simpleng pakikipag-usap sa may TB.

Kung may sintomas kayo ng sakit na ito, agad kumonsulta sa doktor upang masimulan ang gamutan. Mahalaga ang kooperasyon ng mga pasyente upang matuldukan o mabawasan ang bilang ng namamatay sa tuberculosis sa bansa.

Noong nakaraang linggo, opisyal nang idineklara ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ang pagtatapos ng Amihan season at ang pagsisimula ng tag-init o summer sa bansa.

Kaya naman ang Ako Bicol Party-list, walang humpay sa pagpapagawa ng mga solar-powered water supply system sa buong Bicol Region.

Alam naman ng lahat na ang kakulangan sa tubig ang isa sa mga pinakamalaking problemang kinakaharap ng rehiyon kaya ikinagagalak ng Ako Bicol Party-list na maihatid ang libreng patubig sa mga kababayang Bicolano.

Noong Marso 15, 2024, idinaos ang Blessing and Inauguration ng Ako Bicol Level II Solar – Powered Water System Supply project sa lalawigan ng Camarines Sur. Unang isinagawa ang aktibidad sa San Jose Integrated School, San Jose Pangaraon, Nabua, Camarines Sur.

Hirap sa mapagkukunan ng malinis at tuloy-tuloy na tubig ang naturang paaralan kaya malaki ang pasasalamat nila sa pangunguna ni School Principal I Reynald Jornales sa solar water project na ipinagkaloob sa kanila.

Sunod naman ang Brgy. Francia, Iriga City para pormal na iturn-over ang Solar-Powered Water Supply System. Ang aktibidad ay dinaluhan ni Punong Barangay Jose Bagayaua, mga miyembro ng konseho at mga residente.

Pinangunahan ng kasamahan nating si Congressman Jil Bongalon ang aktibidad at dumalo rin si Iriga City Mayor Rex Oliva, mga kawani ng Department of Education (DepEd) at Department of Public Works and Highways (DPWH).

Ang Ako Bicol Level II Solar-Powered Water Supply System Project ay inisyatibo ng inyong lingkod upang masolusyunan ang kakapusan ng supply ng tubig sa rehiyon.

Habang binabasa ng ating mga kababayan ang pitak na ito, maaaring marami sa inyo ang nakapanood ng penitensiya noong nakaraang Semana Santa.

Gusto ko lang ibahagi ang tinuran ng isang Kura Paroko. Kung gusto mong mapatawad sa iyong kasalanan, hindi kailangan ang penitensiya dahil sapat na ang pangungumpisal. Ang pagpapasan o pagpapako sa krus ay ginawa na ni Hesukristo at sobra-sobra na ito para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan.

Happy Easter sa inyong lahat. Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!