Kinuwestiyon ng dalawang mambabatas ang resulta ng survey na ginawa ng Pulse Asia kaugnay sa Charter change (Cha-cha) kung saan lumabas na mayorya ng mga Pilipino ang hindi pabor na amiyendahan ang 1987 Constitution.

Giit ni House Deputy Speaker at Quezon Rep. David “Jay-jay” Suarez, bukod sa nakakalito ang mga tanong sa survey questions, naglalaman umano ito ng biased question o may kinikilingan.

Tinukoy ni Suarez ang pagsama sa survey sa mga isyung hindi naman kasama sa isinusulong o tinalakay ng Kongreso tulad na lamang ng political issue gayung nakatuon lamang ito sa economic provisions na dahilan upang mag-iba umano ang pananaw ng publiko sa Cha-cha.

Tinawag naman ni House Majority Leader at Zamboanga City Rep. Manuel Jose Dalipe na isang black propaganda ang ginawang survey ng Pulse Asia dahil isinama umano sa tanong ang mga isyung hindi naman tinalakay ng Kongreso.

Kinondena ni Dalipe ang pagsama sa umano’y walang kabuluhang tanong tulad ng term extension para sa national at local elective officials, pagpapalit ng presidential system tungo sa parliamentary, paglipat mula bicameral tungo sa unicameral legislature, at ang pagpapahintulot sa mga dayuhan na pakialaman ang natural resources ng bansa.

“Including unrelated questions in the survey only serves to confuse and mislead the public,” giit ni Dalipe kasabay ng panawagan na maging patas at makatotohanan sa pagsagawa ng surveys.

Isinusulong ng Kamara de Representantes, sa pangunguna ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang Cha-cha.

(Eralyn Prado)