Ipinagtanggol ni Davao City Rep. Paolo Duterte ang kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte laban sa mga patutsada kaugnay ng pananahimik nito sa agawan ng teritoryo at ginagawa ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea (WPS).

Inilabas ni Rep. Duterte ang pahayag bilang tugon sa sinabi ni Akbayan party-list President Rafaela David kaugnay ng pananahimik ng Bise Presidente.

“The question on the actions of Chinese vessels in the WPS should be directed to the chief architect of foreign policy, the Secretary of National Defense and the Secretary of Foreign Affairs,” sabi ni Rep. Duterte.

Aniya, hindi umano trabaho ng Bise Presidente na i-demonize ang China o alinmang bansa.

“It is not the job of the Vice President or the Secretary of the Department of Education to demonize China or any country for that matter. We can see this task is your assignment,” paliwanag ng kongresista.

Ngayong Semana Santa, binigyan-diin ni Rep. Duterte ang kahalagahan ng pagninilay-nilay ng mga bumabatikos sa kanyang kapatid.

“As we pause and pray this holy week and reflect on the savior Jesus Christ as he is nailed to the cross, we shall also reflect on why you nail everything to the Vice President. And we fervently hope that your words are not part of the reason why there is action in the WPS,” sabi pa ni Rep. Duterte.

“Let us all pray for a peaceful holy week for our beloved country that is not disrupted by press propaganda of Akbayan,” dagdag pa nito. (Billy Begas)