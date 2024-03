Tots Carlos alay sa Creamline, mga fan PVL record 38 puntos

Standings W L

Creamline 6 1

Choco Mucho 5 1

PLDT 5 1

Petro Gazz 5 2

Chery Tiggo 5 2

Cignal 4 2

Akari 2 4

Farm Fresh 2 4

Galeries Tower 2 4

NXLed 1 5

Capital1 1 6

Strong Group 0 6

Mga laro sa Abril 2: (PhilSports Arena)

4:00pm – Akari Chargers vs PLDT Home Fibr

6:00pm – Galeries Tower vs Choco Mucho

Ipinamalas ni Diana Mae “Tots” Carlos ang pinakamapanganib na kondisyon ng nagtatanggol na kampeon na Creamline matapos itala ang bagong record sa liga na 38 puntos sa 26-28, 22-25, 25-22, 25-21, 16-14 na reverse sweep sa harap ng jampacked na PhilSports Arena sa Pasig, Martes ng gabi, kontra Cignal HD Spikers.

“Iyung 38 points, ‘di naman ‘yun personal points eh, team points ‘yun,” sabi lamang ng 25-anyos wing spiker matapos ang dalawang oras at 57-minuto na laban kontra Cignal.

“So kahit ilang points pa ‘yung makuha namin individually, very happy kami kasi it’s really for the team — lagi namang nauuna ‘yung team. Siyempre grateful ako na meron mga ganitong opportunity. Pero ‘yun nga, paulit-ulit kami na kahit sino pang maka-38 points, walang problema basta nanalo ‘yung team. Wala kami talagang problema kasi number one priority talaga namin iyung team,” dagdag ng 2024 PSA Ms. Volleyball na si Carlos.

Nalampasan ng kanyang outstanding performance ang PVL pro era record na 33 puntos na itinakda ni Sisi Rondina noong Disyembre 16, 2023 sa pagkatalo ng Choco Mucho laban sa Creamline sa Araneta Coliseum.

Tinabunan din nito ang PVL amateur era record na 37 puntos ni Alyssa Valdez na naitala noong Hulyo 5, 2017 sa four-set win ng Creamline laban sa BaliPure.

Sa 38, ang huling apat na puntos ni Carlos ang pinakamahalaga dahil sa huli ay nagpasya ito sa laban.

Hinarap ng Creamline ang malaking three-point deficit kasama ang Cignal sa match point 14-11 bago ang tila nakakapaso na pagtatampisaw sa apoy ni Carlos.

Ang four-time PVL champion ay umiskor ng apat na sunud-sunod para itulak ang Cool Smashers sa unahan, 15-14, bago ito tinapos ng Pangs Panaga sa pamamagitan ng pagharang kay Ces Molina para makuha ang panalo at ibigay ang makulay na gabi ng pagtatala ng record para kay Carlos.

“‘Yun nga, ‘yung ayaw namin matalo kasi naranasan namin ‘yung ganoong scenario before. Hindi ko matandaan kung sinong kalaban namin pero palagi ‘yun tumatakbo sa isip ko. Nakampante naman ako kay coach (Sherwin Meneses) lagi kapag sinasabi niya na kapag pinalo mo puntos, kapag hindi eh ‘di hindi. At least ibinigay mo ‘yung best mo,” sabi nito.

“Gusto ko lang talaga na manalo ‘yung team, and masaya ako na nakapag-execute kami nung mga bandang huli na,” sabi pa ni Carlos. (Lito Oredo)