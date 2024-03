Summer Na!

Kamakailan ay inihayag ng Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services o PAGASA na umpisana ang summer season. Dala na din ng paghina ng northeast monsoon o amihan. Nagumpisa na talaga ang init ng panahon at kasama na din ang pinaplanong mga bakasyon sa iba’t ibanglugar. Para naman tunay na maging masaya at enjoyable ang bakasyon, maaaring gawina ang mga sumusunod:

Maghanda ng mabuti bago pa sa araw ng byahe. Ito ay para hindi mataranta at magmadali at walang makakalimutan. Alaminang kalagayan ng panahon sa pupuntahan para tama at sapat angmga damit na dadalhin. Isama na ang lahat ng iba pang kakailanganin, mula sa mag gamot, supplements, iba pang mgakinakailangan at abubut na bibitbitin. Depende sa sasakyan, nakahanda ang mag tiket at ibang papeles at passport kung manginggibangbansa. Kung sakali naman na magmamaneho, siguruhin maayos at ipinatune up ang sasakyan, sapat sagasolina at mga iba pang fluids, pati na hangin ng gulong ay tama. Sa iiwanan naman na bahay, kung walang taumbahay ay siguruhin nakapatay ang ilaw, tubig, at gasul para safe. Maaaridin ihabilin sa katiwala kung sakali. Kung mayroon na hindimakaligtaan, hindi matapos o magawa, ipagpaliban nang hindimadagdagan ang stress. Huwag din pabigla bigla para hindimasaktan, maaksidente o manakit ang katawan. Baka hindi pa matuloy ang mga plano. Dapat ang pagrelaks any magumpisana.

Pagdating sa pupuntahan, maparesort, bahay bakasyunan, o saanman pinlano, pinakamahalaga ay magenjoy. Ito na ang panahonpara maiba naman ang pangaraw araw na gawain. Iba ang simoyng hangin, ang paligid na lugar, at experience na mararanasan. Ang tunay na bakasyon ay para marelaks ang stressed natingpang araw araw sa trabaho. lubusin ang pagkakataong ito namakasama ang pamilya, mga kaibigan, at mga mahal sa buhay. Siguruhin din na ang mga plano ay makatotohanan para lubosang relaxing experience. Lalo na at may mga pagsusuri nanagsasabi ang mga pisikal na kilos at galaw ay nagpapaganda ng kalusugan at kabuuang wellness ng katawan.

Pagbalik naman galing sa bakasyon ay sana may bagongpagtingin sa sarili at sa buhay. Ito ay para gumanda pa ang pagbalik sa pangaraw araw na gawain. Baka naman may nadiskubre sa bakasyon na makakatulong dito. Kung kakayanin, mas mainam na may karagdagang araw mula sa bakasyon para maipahinga din naman sa pagbyahe mula sa bakasyon. At sanamaging mas maaliwalas ang pagbalik sa gawain at trabaho.

Kaya tara na at palnuhn na natin ang ating mga bakasyon.

Hanggang sa susunod na Huwebes! Stay Healthy! Stay safe!Remain vigilant!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kapitbahay tuwing martes10am at Health Watch tuwing ikatlong linggo ng buwan 9am saDZEC1062) at Doc Rylan Facebook Live tuwing linggo ng 11am. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na#docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mgakomentaryo at katanungan.