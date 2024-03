Pinangunahan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang isang grupo ng mga kongresista sa paghahain ng panukala na naglalayong gawing moderno ang Philippine Coast Guard (PCG).

Sa panukalang PCG Modernization Act (House Bill 10195), iginiit ng mga kongresista ang pangangailangan na mapalakas ang kakayanan ng PCG na makapagsagawa ang epektibong operasyon sa nasasaklawan nito.

“The PCG is not merely a maritime law enforcement agency, its various functions cover maritime safety, security, environmental protection as well as search, rescue, and disaster response,” ayon sa explanatory note ng panukala.

Sa ilalim ng panukala, hahatiin sa apat ang modernisasyon ng PCG: ang pagpapalakas ng mga response bases ng PCG; pagtatayo ng mga imprastrakturang kailangan nito; pagbili ng mga sasakyang pangdagat at panghimpapawid para sa mga operasyon nito; at ang pagpapalakas ng mga pasilidad ng ahensya.

Ang bawat bahagi ng programa ay ipatutupad sa loob ng tatlong taon o kabuuang 12 taon. (Billy Begas)