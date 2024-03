Public assistance center pinoste ng Antipolo sa mga deboto

Nagposte ng iba’t ibang public assistance center patungo sa International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage o Antipolo Cathedral ang pamahalaang lunsod ng Antipolo para matiyak ang seguridad ng mga debotong lalahok ngayong taon sa Alay Lakad.

“Bubuo tayo ng mga public assistance center sa iba’t ibang bahagi ng lungsod, para sa mas mapayapa, mas ligtas, at mas taimtim na pagninilay at paggunita ng Semana Santa,” pahayag ni Antipolo City Mayor Casimiro “Jun” Ynares III lalo pa’t sigurado aniyang darayuhin ng mga deboto’t namamanata ang lunsod dahil opisyal nang idineklara ang Antipolo Cathedral bilang kauna-unahang International Shrine sa bansa at pangatlo sa South East Asia.

Magsisilbing Incident Command Post ang Antipolo City Hall Grounds; Sumulong Park bilang Central Command Post.

Ang iba pang mga lugar na may public assistance centers ay ang Beverly Hills, HAMAKA Park, Ninoy Aquino Park, Pinagmisahan/White Cross, Old Prutasan/Robinson, Shopwise, Licos Park, Maia Alta/Crown Asia, MLQ Extension, Sumulong/Olalia Road, Masinag Intersection, at Blue Mountain/Our Lady of Fatima University.

Pinaalalahanan din ni Mayor Jun ang mga makikiisa sa Alay Lakad 2024 na mahigpit na ipinagbabawal ang tumugtog ng malakas na musika at sobrang ingay; pagdumi o pagtatapon ng basura; pagbitbit ng deadly weapons gaya ng baril at matutulis na bagay, ilegal na droga; at paggamit ng mga drone.

“Tulong-tulong tayo para sa isang mapayapa, mataimtim, malinis at maingat na Semana Santa,” aniya pa.

Sakaling magka-emergency, sinabi ng alkalde na bukas ang mga sumusunod na Antipolo City Hotline Numbers: Antipolo Hotline: 8696-9911 | 0927-755-9911; Antipolo OPSS: 8734-2470; Antipolo Police: 8697-2409 | 0917-157-7627.

Nauna rito, inanunsyo ni Mayor Jun ang pagsasara at rerouting sa ilang kalsada na na isasagawa na simula ngayon, Marso 28, Huwebes Santo mula alas-6:00 ng gabi hanggang Marso 29, alas-6:00 ng umaga hanggang Biyernes Santo.