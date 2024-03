PTA iniimbestigahan na bugbugan sa taekwondo

Sinimulan na ng Philippine Taekwondo Association (PTA) ang malalim na imbestigasyon sa insidente ng pambubugbog sa isang student-athlete na si Jaymie Salvador ng paaralang Jesus is Lord Colleges Foundation, Inc. sa Bulacan ng kanyang black belter na ka-sparring sa utos umano ng coach nito dahilan upang maospital at ma-trauma sa dinanas na paghihirap ang bata.

Inihayag ng national sports association (NSA) na PTA sa kanilang inilabas na statement na pangunahing prayoridad nila ang kaligtasan at kagalingan ng kanilang bawat estudyante at coaches.

“The Philippine Taekwondo Association (PTA) has been notified about this incident and we have initiated our primary investigation, working closely with our PTA officers and PTA Regional Directors,” ayon sa inilabas na statement nitong Miyerkoles ng PTA. “Rest assured that we are taking matters seriously. We are working within our jurisdiction in determining the facts of the events to ensure accountability within our community.”

Naglabas ng panayam ang 17-anyos na yellow belter sa isang social media post na inihayag ang lahat ng kanyang saloobin at pangamba kasunod ng naturang insidente ng karahasan sa kababaihan, kung saan walang habas siyang pinagsisipa at inupakan nang husto ng isang black belter na kalaro sa isang sparring session.

Ipinaabot ng PTA na nababatid nito ang malasakit ng publiko partikular sa sinapit ni Salvador at mga teammates nito.

Ayon sa report ay mayroon nang nakasampang kaso sa polisya laban sa naturang coach patungkol sa Republic Act No. 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, habang sinabi rin sa naturang report na nasa proseso na rin ng imbestigasyon ang JILCF management at sinuspinde ang training sessions ng taekwondo team kabilang ang mga coaches. (Gerard Arce)