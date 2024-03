Papunta na ng Pilipinas ang Thai actor na si Win Metawin ngayong weekend.

Ang pagpunta niya sa ating bansa ay para mag-promote ng kanyang upcoming movie na ‘Under Parallel Skies’.

Ang bongga nga niya dahil game siyang sumabak sa mga mall show para ma-promote ang movie nila ni Janella Salvador.

Sa latest social media post ng 28 Squared Studios ay inanunsyo na ang mga mall show na gagawin ni Win sa Lunes (April 1).

Sey nila sa caption, “For the win! Thai actor Win Metawin is set to go on two mall tours in Manila for his film ‘Under Parallel Skies’ on April 1 at SM Mall of Asia Cinema at 5:00PM and at Glorietta Activity Center at 7:00PM! Parin is looking forward to being under the same sky as his Filipino fans! See you there!”

Trending agad ang nasabing announcement sa X (dating Twitter) dahil sa dami ng Pinoy fans na gusto siyang makita in person at may ilan ding international fans ang nagpahayag na pupunta ng Pilipinas para makita si Win.

Samantala, trending at pinag-usapan sa social media ang pagkikita ni Win at ng kanyang dating ka-love team na si Bright Vachirawit sa isang fashion event.

Ikinalungkot kasi ng BrightWin fans ang paglipat ni Bright sa ibang management kaya hindi na sila madalas magsama ni Win sa mga projects.

Ang huli ngang series na nagsama ang dalawa ay ang Thai version ng ‘Meteor Garden’ na ‘F4 Thailand: Boys Over Flowers’.

Kasalukuyang umeere ang replay nito sa A2Z, Kapamilya Channel, at TV5 at kahit replay ay ang taas ng ratings na nakukuha nito at natatalo ang mga katapat nitong programa sa GMA-7, ha!

Ayon nga sa nilabas na ratings ng Nielsen Philippines, nakakuha ng 3.6% rating ang ‘F4 Thailand: Boys Over Flowers’ noong March 22.

Ang lakas pa rin talaga ng hatak nina Win at Bright sa mga Pinoy fans kahit na hindi sila ang magka-partner sa nasabing series.

Kaya paniguradong susuportahan din ng Pinoy BrightWin fans ang ‘Under Parallel Skies’ na ngayon pa lang ay may mga block screenings na.

Bonggels! (Byx Almacen)