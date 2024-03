Pag-attend ni Jericho Rosales sa yacht party ni Kathryn Bernardo, hinaluan ng malisya

Super enjoy si Kathryn Bernardo sa bonggang 28th birthday celebration niya sa El Nido, Palawan nitong Martes.

Sa kanyang resort na Isla Amara tumuloy ang aktres at mga kaibigan. Maaga silang gumising at excited sa pa-party ni Kath.

Nag-lunch muna ang birthday girl at mga piling guests sa resort ng aktres bago sumakay sa isang malaking yacht para mag-party.

May DJ (disc jockey) na nagpapatugtog habang nililibot ng yate ang mga isla ng El Nido.

Trending ang mga videos at photos na kuha ng ibang guests habang nakiki-party kay Kath.

Spotted sa nasabing island tour party sina Jericho Rosales, Miles Ocampo, Dominic Roque, Rambo Nuñez (minus Maja Salvador).

Naki-party rin ang mag-asawang Robi Domingo, Maiqui Pineda-Domingo, pati si Joshua Garcia kasama ang rumored girlfriend na si Emilienne Vigier.

Join din sa nasabing party ang isa sa paboritong fashion designer ng aktres, si Mark Bumgarner, pati ang mga business partner ni Kath sa pag-aaring resort. May non-showbiz friends din siya.

Ang bongga dahil nagmistulang reunion din ‘yon ng cast ng pelikulang ‘Hello, Love, Goodbye’ at nandoroon nga sina Alden Richards, Maymay Entrata, Kakai Bautista, at Lovely Abella. Naging super close ang mga artistang ito habang ginagawa ang pelikula sa Hong Kong.

Kitang-kitang ang kasiyahan ng Asia’s Phenomenal Superstar habang nakikipagsayawan, kantahan, at inuman kasama ang mga kaibigan.

Inulan ng komento ang mga naglabasang videos na kuha sa birthday party ni Kath.

“I love how she made her different circles collide for her day. Also, the effort of everyone for her. She’s so well loved. She deserves these kinds of people, especially the goodness in this world.”

“Our birthday girl is really having her best birthday celebration ever, like we never seen her celebrate her own birthday like this.”

“Happy kami kapag nakikita ka naming happy. Desurv mo ‘yang happiness na ‘yan Kath!”

At dahil spotted nga si Jericho sa intimate event na iyon ni Kath, marami na naman ang nagtaas ng kilay at pilit talagang inuugnay ang dalawa.

Tanong nga ng mga Marites — bakit parang super close raw agad nina Echo at Kath? Mukhang may something na raw talaga ang dalawa. Kaloka talaga mag-isip ang netizens, advance masyado. Grabeee!

Anyway, Happy 28th birthday, Kathryn!

‘Yun na!