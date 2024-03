Nakakatawa ang pagkampi kay Quiboloy

Dahil lang sa pagkakaibigan ay kinakampihan ng apat na senador si Pastor Apollo Quiboloy na nasasangkot sa iba’t ibang krimen sa bansa at maging sa America.

Ang mga magigiting na senador ay sina Robin Padilla, Cynthia Villar, Bong Go at Imee Marcos.

Pilit na hinaharang nina Padilla, Villar, Go at Marcos ang pagpapa-aresto kay Quiboloy, pinuno ng Kingdom of Jesus Çhrist (KOJC), dahil iniisnab ng “appointed son of God” (kuno) ang summons sa kanya ng Senate committee on women, children, family relations and gender equality.

Ang komite, kung saan ang apat na mambabatas ay miyembro, ay pinamumunuan ni Sen. Risa Hontiveros bilang chairperson.

Nakakatawa ang mga dahilan nina Padilla at Villar.

Sabi ni Padilla na kasama niya si Quiboloy sa pakikipaglaban sa New People’s Army.

Sabi naman ni Villar ay kaibigan niya si Quiboloy at ‘di siya naniniwala na magagawa nito ang paratang sa kanya.

Ang nakakadismaya ay ang katwiran ni Imee Marcos na pinakamautak pa man din sa kanilang lahat. Ayon kay Imee ay dapat ang korte na lang tumawag kay Quiboloy at hindi ang komite ni Hontiveros.

Bakit sa ibang pagkakataon na tinawag ang mga ibang resource persons sa komite ni Hontiveros hindi nag-object si Imee? Bakit ngayon lang na si Quiboloy ang pinatatawag?

Si Quiboloy ay pinatatawag ng komite dahil sa mga reklamo ng ilang kababaihan, kabilang na yung mga Ukrainians na miyembro ng church choir, at mga ilang follower ng KOJC na mga bata na sila’y pinaglilimos ni Quiboloy upang pondohan ang kanyang wealthy lifestyle.

Natitiyak ko na pinagtatawanan tayo ng America kung saan sinampahan si Quiboloy ng mga kasong sex trafficking of children, fraud, coercion, bulk cash smuggling.

Nasa wanted list si Quiboloy ng Federal Bureau of Investigation at maaaring hingin ang kanyang extradition upang harapin ang mga kaso sa korte sa California.

Si Quiboloy ay sinampahan ng mga kasong rape sa Davao City pero binasura ng piskalya dahil sa kanyang pagiging close kay dating pangulong Digong.

Dalawa sa nagsampa ng rape sa kanya ay mga magagandang Ukrainian na nakikita sa TV na kumakanta sa choir.

Ang mga Ukrainian ay ni-recruit ni Quiboloy upang maengganyo ang mga tangang Pinoy na sumali sa kanyang simbahan.