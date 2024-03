‘Nakakatakot na’: Sanya Lopez matindi sakit, bumabaluktot katawan

Hindi nag-enjoy si Sanya Lopez sa bakasyon niya sa Boracay. Kasi naman, inatake siya ng matinding sakit!

Sa broadcast channel nga niyang ‘Sans’ ay kinuwento ni Sanya na wala siyang magawa, na natatakot na siya, dahil bumabaluktot na nga raw ang kanyang katawan.

“Nandito ako sa Boracay, pero hindi ako makalabas. Sobrang sakit ng likod ko. Inaakay lang ako.

“Ganun siya kasakit. So sa may mga lower back pain, message niyo naman sa akin kung ano ang ginawa niyo at gaano katagal ito?

“Hindi puwedeng ganito ako. Bale 3 weeks ko na siyang nararamdaman, pero ngayon ang pinakamalala. Bumabaluktot na ang katawan ko. Medyo nakakatakot na.

“Hindi ko na-enjoy ang bakasyon ko, kasi nasa room lang ako. Kapag lumalabas ako, akay-akay lang nila ako.

“So i-message niyo naman sa akin kung paano ako gagaling,” sabi ni Sanya.

Anyway, may mga post naman si Sanya na nasa labas nga siya kasama ang mga kaibigan, pero sabi nga niya, inaakay lang siya.

Nakakaloka, ‘di ba? Ang sarap sana magbakasyon, pero ang hirap naman noong may iniinda kang sakit.

At kung nababaluktot na ang katawan mo, siguro mas maganda ngang magpakonsulta na sa doctor, ‘di ba? (Dondon Sermino)