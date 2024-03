Melvin Jerusalem handa na agawin world belt ng Hapon

Susuntukin ni dating World Boxing Organization (WBO) title holder Melvin “Gringo” Jerusalem ang kauna-unahang world title ng bansa ngayong 2024 sa darating na Linggo, Marso 31, laban kay Japanese World Boxing Council (WBC) titlist Yudai Shigeoka para sa 12-round minimumweight championship fight, habang tuluyan namang isinantabi ang laban ni Filipino challenger ArAr “Asero” Andales kontra International Boxing Federation (IBF) title holder Ginjiro Shigeoka dahil sa pagkawala sa kondisyon na gaganapin sa International Conference Hall sa Nagoya, Aichi, Japan.

Nabigyan ng ikalawang pagkakataon ang 5-foot-2 orthodox boxer na si Jerusalem mula Manoli Fortich, Bukidnon na sumuntok sa panibagong kampeonato matapos mapasawalang-kamay ang korona sa unang title defense na nagresulta sa seventh-round technical knockout laban kay reigning titlist Oscar “El Pupilo” Collazo ng Puerto Rico noong Mayo 27, 2023 sa Fantasy Springs Casino sa Indio California sa Amerika.

Tatapatan ng 30-anyos na si Jerusalem (21-3, 12KOs) ang nakatatandang si Yudai (8-0, 5KOs) na nagawang maagaw ang korona kay Panya Pradabsri ng Thailand sa bisa ng unanimous decision noog Oktubre 7, 2023 sa Ota City, Gerneral Gymnasium.

Galing naman sa eight-round decision si Jerusalem kontra sa kababayang si Francis Jay Diaz noong Oktubre 29 sa General Santos City.

“Handang-handa na tayo. Kailangan nating makuha iyung panalo na iyon nang convincing lalo na kung kayang ma-knockout gawin natin,” pahayag ni head coach Michael Domingo sa Abante Sports.

“Wala na tayong magiging problema ngayon pagdating sa weather at pinag-aralan namin nang husto iyung galaw at laro ni Yudai. Ilang araw na lang may panibago na tayong world champion.”

Naging kauna-unahang Filipino na kampeon noong isang taon si Jerusalem matapos patumbahin si Japanese boxer Masataka Taniguchi noong Enero 6, 2023 sa bisa ng second round TKO sa EDION Arena, Osaka Prefectural Gymnasium sa Osaka, Japan, subalit nagtapos rin ito matapos ang mahigit apat na buwan laban kay Collazo matapos mangapa sa klima sa Amerika.

Sa parehong boxing event rin ay nabigyan ng tsansa si Andales na makatapat ang kapatid ni Yudai na si Ginjiro Shigeoka, subalit inihayag ng kampo ng Pinoy challenger na kinakansela nila ang laban dahil sa hindi magandang kondisyon ng Pinoy challenger.

Sinabi ng Games and Amusements Board (GAB) na base sa pagsusuri ng doktor ay hindi kakayanin ni Andales na lumaban matapos itong makaranas ng pagsusuka, sakit sa tiyan at mababang sugar level nitong Marso 22. (Gerard Arce)