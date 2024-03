Meggie Ochoa olats sa Florida jiu-jitsu

Hindi pinalad na makapag-uwi ng medalya si two-time jiu-jitsu world champion at 19th Asian Games gold medalist Margarita “Meggie” Ochoa sa prestihiyosong Pan IBJJF Jiu-Jitsu Championships sa Kissimmee, Florida sa Amerika matapos malaglag nang maaga sa preliminaries.

Mabilis nagtapos ang kampanya ng 33-anyos na Brazilian jiu-jitsu black belt sa adult female tooster category nang mabigong makakuha ng medalya kasunod ng pambihirang panalo sa nagdaang 2023 Hangzhou Games sa China.

Inihayag ng two-time Southeast Asian Games champion sa kanyang social media post na hindi nito inaasahan ang maagang pagkakatalsik sa kumpetisyon, ngunit nangakong babawi sa mga darating na laban.

“The result was not what we’d hoped for, but this has lit up a fire in me to get better and put in the work to get to the level we need to be in to place at the highest level of competition,” pahayag ni Ochoa sa kanyang Facebook post.

Sa naturang dibisyon ay nagkampeon si Shelby Lena Murphey ng matapos talunin sa finals ang kakamping si Ana Carolina de Andrade Lima Soares Da Silva, habang nakakuha naman ng bronze medals sina Lavinia Francesconi Barbosa at Thais Loureiro Felipe. (Gerard Arce)