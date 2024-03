Matteo Guidicelli tagabitbit ng mga makeup ni Sarah Geronimo

Hindi nahihiyang aminin ni Matteo Guidicelli sa publiko na tagabitbit siya ng makeup ng misis na si Sarah Geronimo.

Para patunayan na hindi siya nagbibiro, isa-isang dinukot ni Matteo sa bulsa ng suit niya ang compact powder at lipstick ng misis.

Nahiya pa nga si Sarah nang ilabas ito ng mister niya para ipakita sa amin.

Sa blue carpet kasi ng isang music award last week ay tinanong kasi si Matteo kung paano nito sinusuportahan ang misis sa sunod-sunod na parangal na tinatanggap nito globally?

Sagot ng aktor, lagi raw siyang nakasuporta sa misis niya. Priority daw niya na alagaan si Sarah at dahil bawal daw ang assistant or alalay sa Billboard’s Women of Music Awards sa US ay siya na mismo ang nagbitbit ng mga gamit ng misis. Pinaglalagay raw niya sa bulsa ng kanyang suit at pants ang makeups ni Sarah.

At sa awarding nga last week, ganun din ang ginawa ni Matteo. Trained na raw siya sa ganung scenario.

Kabog! (Ogie N. Rodriguez)