Juami Tiongson, Dyip iiwas kalawangin

Fine tuning sina Juami Tiongson at ang Terrafirma sa two-week break ng PBA Philippine Cup, hindi puwede kay coach Johnedel Cardel na kalawangin ang Dyip.

Nagkaroon ng All-Star break, sumunod ang ceasefire sa Holy Week. March 31 na babalik ang liga.

“Tuloy-tuloy ang workout nila,” ani Cardel. “Kahit ‘yung mga nasa All-Stars, magkakasama silang nagwo-workout at bonding.”

Kasama sa Bacolod ang players ng Dyip na sina Tiongson, Isaac Go, Stephen Holt at Javi Gomez de Liano.

Magngingilin lang ang team sa Huwebes Santo.

“Sabi namin sa group chat, good job, at least tuloy ang trabaho,” dagdag ng coach. “Balik kami sa regular practice sa Monday, break ulit sa Maundy Thursday hanggang Black Saturday then balik sa Easter Sunday.”

Sa April 3 na ang balik ng Terrafirma kontra Meralco bago isusunod ang Ginebra (April 7), SMB (April 10), Rain or Shine (April 13), NorthPort (April 24) at Magnolia (May 3).

Sa 3-2 overall card, tatlong panalo ang kailangan ng Dyip para humabol sa unang playoffs appearance sapol noong 2016 Governors Cup.

“Everybody’s sacrificing talaga sa ensayo, workout,” dagdag ni Cardel. “Sana tuloy-tuloy na healthy sila hanggang matapos para tuloy din momentum namin.”

Sa huling laro noong March 16, naligtasan ng Dyip ang Blackwater 92-91. Nagbaon si Tiongson ng tres sa dulo para itulak sa panalo ang Terrafirma sa Rizal Memorial Coliseum. (Vladi Eduarte)