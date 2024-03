Jeff Moses ‘di papayag na maagaw ni Ken Chan si Jillian Ward

Bonggels ang taong 2024 para kay Jeff Moses!

Maliban nga sa parte pa rin siya ng number one daytime teleserye na ‘Abot-Kamay na Pangarap’, nominated din ang love team nila ni Jillian Ward na JillEf sa isang popularity contest.

Bongga rin dahil rumampa rin siya sa isang fashion show ng isang kilalang clothing brand at naging bahagi siya ng pelikulang ‘Under a Piaya Moon’ na nasali sa CinePanalo Film Festival.

Sa nasabing pelikula niya nakamit ang kanyang unang best actor award para sa pagganap niya bilang Stephen kung saan ka-tie niya si Carlos Siguion-Reyna ng pelikulang ‘Pushcart Tales’.

Rebelasyon ni Jeff, inimbitahan niya si Jillian para manood ng pelikula niya pero busy nga raw ito kaya walang chance makapanood. Hopefully in the future raw ay makapanood ang dalaga.

Samantala, hindi naman daw siya threatened nang pumasok si Ken Chan sa ‘Abot-Kamay na Pangarap’ dahil nagkaroon na rin naman ng following ang tambalan nila ni Jillian.

Sa katunayan nga ay masaya siya na naka-work at mas nakilala rin niya si Ken.

“Masaya ako kasi ang hinahangaan kong actor ay nakatrabaho ko na. Ngayon, lumalalim ang friendship naming lahat, family ko na po sila. Sobrang happy po ako na nakilala ko rin si Ken Chan,” sagot ni Jeff sa aming panayam sa kanya.

Dagdag pa niya, hindi pa rin daw siya magpapatalo at handa raw niyang ipanalo ang JillEf love team.

“Well, sabi nga nila bilog ang bola, so hindi pa tapos ang laban. Regan and Annalyn, let’s go!”

So hindi nga basta-basta papayag si Jeff na maagaw ni Ken sa kanya si Jillian, ha!

Wish naman ng fans ni JillEf ay magkaroon pa ng projects sina Jillian at Jeff kapag natapos na ang kanilang teleserye ngayong taon.

‘Yun na!