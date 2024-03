‘Ituloy niyo ‘yan’: Maris Racal, Anthony Jennings pinaasa, pinasabik mga fan sa halikan

Ang cute ng term of endearment nina Maris Racal at Anthony Jennings sa isa’t isa!

Hubby Babe ang tawag ni Maris kay Anthony. Lovely Wifey naman ang tawag ni Anthony kay Maris.

At bongga nga, dahil sa eksena, nasa kama sila, at bagong ligo si Maris. At siyempre, ramdam na ramdam mo na ang mga susunod nilang eksena.

Panay ang puri ni Anthony sa balat ni Maris. Panay ang sabi niya na ang bango-bango nito.

At siyempre, tumulis na ang kanilang mga labi, at papunta na nga sa halikan.

At biglang-bigla, nagising ang karakter ni Anthony na si Snoop. Panaginip lang pala, at eksena lang nila ‘yon ni Irene sa ‘Can’t Buy Me Love’.

Pero siyempre, baliw na baliw ang mga faney. Mas nadagdagan ang kilig nila, ha!

“SnoRene pangatawanan niyo `yan. Ang dami naming umasa.”

“Tulog ka ulit, habulin mo panaginip, para matuloy halikan.”

“Lakas manggulat ng kilig, panaginip lang pala. Umasa kaming lahat.”

“Ano ‘yan, ituloy niyo na `yan!”

Well, iba rin talaga mag-react ang mga SnoRene fan, ‘di ba? Dalang-dala sila sa mga eksena ng dalawa.

At oo nga, sabik na sabik na ang mga fan sa halikan nina Maris, Anthony. So, paano kaya kung mangyari na `yon na matitinding kissing scene na ang ginawa nila, ha!

Mas sabog siguro ang social media, di ba? (Dondon Sermino)