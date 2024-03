Kinikilala ng India ang paninindigan ng Pilipinas sa isyu sa West Philippine Sea pati na ang 2016 ruling ng Arbitral Tribunal na invalid ang claim ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas.

Nakipagkita kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang si Indian Minister of External Affairs Subrahmanyam Jaishankar at personal na ipinaabot ang mensahe na kaisa ito sa Pilipinas sa pagsusulong ng pandaigdigang batas para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa Indo-Pacific region.

Sinabi ng Indian official na handa ang kanilang bansa na maging “charter member” ng Pilipinas kung ang pag-uusapan ay ang pagiging agresibo ng China sa South China Sea.

“So, if you want a country, which actually says will accept the judgement even if it goes against us, we are actually a natural candidate. So, we can be on your ship,” ani Jaishankar sa Pangulo.

Kinilala naman ni Pangulong Marcos Jr. ang suporta ng Indian government sa paninindigan ng Pilipinas na ipagtanggol ang soberenya na aniya ay mahalagang development para sa mga Pilipino. (Aileen Taliping)